Japón planea liberar sus propias reservas de crudo tan pronto como el lunes, dice Takaichi

Las autoridades japonesas planean liberar sus propias reservas de crudo tan pronto como este lunes para tratar de estabilizar los precios del petróleo, en alza por el impacto de la guerra en Irán en el suministro energético global, dijo este miércoles la primera ministra del país, Sanae Takaichi.

9 comentarios
azathothruna #2 azathothruna
Eso les pasa por elegir a su Trump con cromosomas xx :troll:
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo tienen crudo...

De todas formas menuda chorrada si Trump ya ha ganado la guerra.
pitercio #7 pitercio
Que vayan ahorrando, ya lo dice el refrán ormuzí: confía en Alá, pero ata tu camello.
#9 Dav3n
Repetid conmigo: va a salir todo bien :-*

Si, se viene el guano, hamiguis. Así que id rezando porque hay para 3 semanas máximo antes de ver cómo el castillo de naipes se tambalea :palm:
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Imposible, si dijo Trump que ya el estrecho de Hormutz está abierto y los buques circulando por él, ¿capachao? :shit:

Es bueno indicar que tiene una de las mayores reservas del mundo de petróleo pero si las abre el lunes sólo tendría reservas hasta finales de este noviembre ya que el 90% de sus importaciones de petróleo provienen del estrecho de Hormutz
#8 marcotolo
#5 para mi el problema real de paises aislados como japon,
es que el coste real de usar las reservas de petroleo,
es que se tiene que sumar el coste de su reposicion casi inmediata ya que es algo necesario,
de ahi que tenga unas reservas tan vastas
WcPC #3 WcPC
Nos ha jodido, entre el 60 y 70% de todo el petroleo de Japón pasaba por Hormuz, así que no tienen otra.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Lo que sea para taparle el culo a los irresponsables de Trump y Nethanyahu.
#6 marcotolo
habra que seguir la evolucion de la deuda japonesa,
ya que se puede poner en top 5 en polymarket,
buena eleccion politica la japonesa, reventando su mercado con china,
y apostando por un socio tan fiable como eeuu
