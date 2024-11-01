Japón planea liberar sus propias reservas de crudo tan pronto como el lunes, dice Takaichi

Las autoridades japonesas planean liberar sus propias reservas de crudo tan pronto como este lunes para tratar de estabilizar los precios del petróleo, en alza por el impacto de la guerra en Irán en el suministro energético global, dijo este miércoles la primera ministra del país, Sanae Takaichi.
De todas formas menuda chorrada si Trump ya ha ganado la guerra.
Si, se viene el guano, hamiguis. Así que id rezando porque hay para 3 semanas máximo antes de ver cómo el castillo de naipes se tambalea
Es bueno indicar que tiene una de las mayores reservas del mundo de petróleo pero si las abre el lunes sólo tendría reservas hasta finales de este noviembre ya que el 90% de sus importaciones de petróleo provienen del estrecho de Hormutz
es que el coste real de usar las reservas de petroleo,
es que se tiene que sumar el coste de su reposicion casi inmediata ya que es algo necesario,
de ahi que tenga unas reservas tan vastas
ya que se puede poner en top 5 en polymarket,
buena eleccion politica la japonesa, reventando su mercado con china,
y apostando por un socio tan fiable como eeuu