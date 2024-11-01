edición general
Japón perdió la guerra… pero ganó el futuro

Japón perdió la guerra… pero ganó el futuro  

En pocas décadas pasó de la ruina total a liderar la ingeniería y la calidad mundial. Una historia de *resiliencia, método y orgullo* que cambió para siempre la forma de fabricar. En este episodio exploramos *cómo el país del Sol Naciente reconstruyó su industria:* desde los Zaibatsu y el Plan Dodge hasta el nacimiento del Toyota Production System, el Kaizen y el espíritu Monozukuri y Takumi. Un viaje por las fábricas, las ideas y las personas que transformaron un país devastado por la guerra en una *máquina industrial* que domina las...

japón , industria
Comentarios destacados:    
Gry #3 Gry
Hasta que los EEUU decidieron que ya habían crecido lo suficiente.y empezaron a ponerles trabas comerciales. Como los aranceles de Reagan.
#4 chochis
#3 por ahí anda el discurso del mismo diciendo que los aranceles son malos
Gry #9 Gry *
#4 Si, es el discurso en el que anunciaba los aranceles a Japón diciendo que estaba en contra de los aranceles pero que los tenía que poner porque los japoneses les hacían una competencia desleal.

La verdad no sé por qué Trump se cabreo tanto porque le da parte de razón.
#2 anamabel
Japón perdió la guerra...y su soberanía. Y ahí sigue.
tul #8 tul
#7 pena, una buena soba le iba al pelo
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ese futuro ya hace tiempo que es pasado
tul #6 tul
#1 preguntaselo a su marina de guerra, mira que bandera mas molona usan es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Marítima_de_Autodefensa_de_Japón  media
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
#6 el otro dia vi en un video, a un guiri occidental, en China llevando una camiseta con esa bandera...no se lo comieron de millagro jijiji
Andreham #5 Andreham
Un país destruido por la guerra y lleno de pobreza se convierte en la meca del capitalismo barato atrayendo ingentes cantidades de dinero y fábricas hasta convertirse en un behemoth que lidera sectores y trabaja bien.

Si es Japón? Guay.

Si es China? El enemigo.

Y ahora India anda en proceso. Veremos qué tal les sale a otros países que están en el primer paso como Vietnam o Indonesia.
Supercinexin #10 Supercinexin
#5 China es el enemigo porque son socialistas, no capitalistas.

A India no le pondrán ningún problema porque también son capitalistas. O sea, las grandes fortunas mandan y toman las decisiones, no el pueblo indio. A la vista está que teniendo los niveles de desarrollo que tienen, con programa espacial propio, montones de multinacionales, capacidad nuclear global, etcétera... siguen siendo líderes en pobreza extrema, miseria rampante, tercermundismo y explotación.

El mejor ejemplo de Capitalismo vs Socialismo en el siglo XXI es exactamente ese: comparar la India con China, respectivamente. Entonces lo ves clarísimo.
