Japón perdió la guerra… pero ganó el futuro  

En pocas décadas pasó de la ruina total a liderar la ingeniería y la calidad mundial. Una historia de *resiliencia, método y orgullo* que cambió para siempre la forma de fabricar. En este episodio exploramos *cómo el país del Sol Naciente reconstruyó su industria:* desde los Zaibatsu y el Plan Dodge hasta el nacimiento del Toyota Production System, el Kaizen y el espíritu Monozukuri y Takumi. Un viaje por las fábricas, las ideas y las personas que transformaron un país devastado por la guerra en una *máquina industrial* que domina las...
| etiquetas: japón , industria
La verdad no sé por qué Trump se cabreo tanto porque le da parte de razón.
Si es Japón? Guay.
Si es China? El enemigo.
Y ahora India anda en proceso. Veremos qué tal les sale a otros países que están en el primer paso como Vietnam o Indonesia.
A India no le pondrán ningún problema porque también son capitalistas. O sea, las grandes fortunas mandan y toman las decisiones, no el pueblo indio. A la vista está que teniendo los niveles de desarrollo que tienen, con programa espacial propio, montones de multinacionales, capacidad nuclear global, etcétera... siguen siendo líderes en pobreza extrema, miseria rampante, tercermundismo y explotación.
El mejor ejemplo de Capitalismo vs Socialismo en el siglo XXI es exactamente ese: comparar la India con China, respectivamente. Entonces lo ves clarísimo.