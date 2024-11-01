Japón perdió la guerra… pero ganó el futuro  

En pocas décadas pasó de la ruina total a liderar la ingeniería y la calidad mundial. Una historia de *resiliencia, método y orgullo* que cambió para siempre la forma de fabricar. En este episodio exploramos *cómo el país del Sol Naciente reconstruyó su industria:* desde los Zaibatsu y el Plan Dodge hasta el nacimiento del Toyota Production System, el Kaizen y el espíritu Monozukuri y Takumi. Un viaje por las fábricas, las ideas y las personas que transformaron un país devastado por la guerra en una *máquina industrial* que domina las...