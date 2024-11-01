edición general
Por qué japón no calienta sus casas con calefacción central en invierno?

¿Alguna vez te has preguntado por qué Japón todavía no tiene calefacción central? Descúbrelo en este video mientras exploramos las razones detrás de esta singular tradición cultural...

pitercio #7 pitercio
Porque no saben que la geotermia es su amiga.
#3 eqas
¿Un vídeo para esto?
insulabarataria #5 insulabarataria
Resumen:
Mal aislamiento
Caro
Calentar personas en lugar de casas.

Eso me ha dicho chatgpt
Esfingo #6 Esfingo *
Terremotos?
#4 MagnumClarsen
Son Goku?
Solinvictus #8 Solinvictus
#4 seiya?
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Ninjas?
#2 Meloncio
Godzilla
