edición general
4 meneos
76 clics
Japón: Mujeres en el punto de mira de los ‘host clubs’ malintencionados

Japón: Mujeres en el punto de mira de los ‘host clubs’ malintencionados

Los "host clubs" (clubes de alterne que emplean a personal masculino) malintencionados, que endosan cuantiosas deudas a las clientas y luego las obligan a trabajar en burdeles y a prostituirse, se han convertido en un problema social. Un profesor investigador en sociología que observó el funcionamiento de estos establecimientos cuando estudiaba en la universidad resume los puntos clave.

| etiquetas: host clubs , extorsión , japón , ocio nocturno , clubes de alterne
3 1 0 K 28 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 28 actualidad
Malinke #2 Malinke
Lo de la prostitución por deudas, propias o ajenas, en Japón, ya viene de lejos. Ahí hay soterrados varios problemas.
0 K 11
Connect #3 Connect
¿Estos son los que nos llevan años de ventaja? Entre esto y esos vagones solo para mujeres o las maquinas esas para vender bragas usadaa, menuda sociedad. No me extraña que vayan con los ojos medio cerrados. Mejor no ver mucho lo que tienen ahí fuera...
0 K 9
#1 Druhftgckgtki
Putero (putera) al caldero.
O no? Como cambian los artículos dependiendo del sexo del afectado
0 K 6

menéame