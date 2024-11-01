edición general
Japón ha dado un giro histórico en su política monetaria que podría marcar el fin de una era de dinero casi gratuito a nivel global

Japón ha dado un giro histórico en su política monetaria que podría marcar el fin de una era de dinero casi gratuito a nivel global

Después de tres décadas de tasas de interés ultra-bajas o negativas, el Banco de Japón (BOJ) ha iniciado un proceso de normalización monetaria, lo que implica un aumento gradual de las tasas de interés. En 2024, el BOJ puso fin a su política de tasas negativas, y en 2025 elevó la tasa de referencia al 0,5%, su nivel más alto desde 2008. Este cambio tiene implicaciones globales, ya que Japón ha sido durante años una fuente masiva de liquidez barata para los mercados internacionales. Con tasas más altas los bonos japoneses a 10 años ahora rinden

Japón ha dado un giro histórico en su política monetaria que podría marcar el fin de una era de dinero casi gratuito a nivel global.

Después de tres décadas de tasas de interés ultra-bajas o negativas, el Banco de Japón (BOJ) ha iniciado un proceso de normalización monetaria, lo que implica un aumento gradual de las tasas de interés. En 2024, el BOJ puso fin a su política de tasas negativas, y en 2025 elevó la tasa de referencia al 0,5%, su nivel más alto desde 2008.

