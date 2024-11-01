edición general
Japón se ha dado cuenta de que no tiene una infraestructura básica para soportar tanto turismo: papeleras públicas

Japón lleva décadas sorprendiendo al mundo por una paradoja que desconcierta a cualquiera que lo visita por primera vez: calles impecables, estaciones relucientes y, al mismo tiempo, casi ningún cubo de basura a la vista. Incluso organizan campeonatos oficiales de recogida de basura en la calle, donde equipos compiten por quién deja el entorno más impecable. El problema aparece cuando ese ecosistema cultural choca con el turismo masivo. Con decenas de millones de visitantes al año, Japón se ha llenado de viajeros que comen sobre la marcha, com

Erróneo, la causa fue el ataque con gas sarín del metro de Tokio: transweb.sjsu.edu/sites/default/files/01-14.pdf

Limiting Availability of Trash Containers as Receptacles for Explosive Devices. Because bombs are often left in trash containers, a great deal of attention has been devoted to this issue. Removing trash cans entirely or sealing permanent receptacles, sometimes an emergency response following a bombing, are not useful long-term solutions as they could lead to piles of…   » ver todo el comentario
#1 El artículo habla de ello: Seguridad, costes y un trauma. A esta ecuación se suma un factor menos visible pero decisivo: la seguridad. Tras el atentado con gas sarín de la secta Aum Shinrikyo en el metro de Tokio en 1995, muchas papeleras fueron retiradas por temor a que se usaran para ocultar explosivos, una lógica que también explica por qué las pocas que existen suelen llevar bolsas transparentes.
#2 Es que es la razón principal, con lo de las zonas inundables(que tienen los contenedores enterrados para que sirvan como pozos de drenaje, si se empieza a inundar una zona empiezan a flotar para empezar a tragar agua por el perímetro, con sus rejillas, por eso puede multar de forma muy dura por poner basura alrededor de ellos si están llenos, lo mismo con lo del horario).
La basura normal va en bolsas(sin contenedor, directa al suelo) y si hay previsión de lluvias o viento si no se prohíbe echar la basura está en zona donde se pone con redes, pero con horario restringido.
No hay que irse hasta Japon, Francia queda bastante mas cerca. Go to #1 #2
#5 hubo más bombas en España y no se hizo nada, lo del gas sarín coincidió con un ola de reforma urbanística en Tokio brutal por inundaciones en los años anteriores.
#6 Cada pais reacciona de una forma diferente ante el terrorismo y no, no es el unico motivo igual que tampoco lo es en francia que si que conserva alguna papelera.
Un saludo desde el sur de España, donde tenemos todo bajo control
