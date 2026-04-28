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Japón explora el fondo del océano a 5.500 metros y encuentra un extraño ser vivo con la lengua de metal

El animal es un ejemplo perfecto de cómo la vida se adapta a las condiciones extremas del océano profundo. El descubrimiento se produjo en 2024, pero no se había revelado hasta ahora. Japón ha identificado en la fosa de Izu-Ogasawara un molusco abisal con la lengua recubierta de hierro, descubierto a 5.500 metros de profundidad y descrito en la revista científica Biodiversity Data Journal. La nueva especie, denominada Ferreiraella populi, confirma la extraordinaria adaptación de la biodiversidad del océano profundo a condiciones extremas.

| etiquetas: izu-ogasawara , japón , lengua de metal , ferreiraella populi
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3 comentarios
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#2 Leon_Bocanegra
Un espíritu noble ensanchece al hombre más pequeño (Hans Sprungfeld)
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Gigatron!!!!
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strike5000 #1 strike5000
Lengua de metal, fondo del mar. Todos sabemos de quién estamos hablando, ¿Verdad?  media
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menéame