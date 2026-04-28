Japón explora el fondo del océano a 5.500 metros y encuentra un extraño ser vivo con la lengua de metal

El animal es un ejemplo perfecto de cómo la vida se adapta a las condiciones extremas del océano profundo. El descubrimiento se produjo en 2024, pero no se había revelado hasta ahora. Japón ha identificado en la fosa de Izu-Ogasawara un molusco abisal con la lengua recubierta de hierro, descubierto a 5.500 metros de profundidad y descrito en la revista científica Biodiversity Data Journal. La nueva especie, denominada Ferreiraella populi, confirma la extraordinaria adaptación de la biodiversidad del océano profundo a condiciones extremas.