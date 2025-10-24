Japón se dirige hacia un cerrojo migratorio bajo la era de la "sociedad de coexistencia ordenada" de la primera ministra Takaichi

Durante más de dos siglos, Japón fue probablemente uno de los países más aislados del mundo. Bajo una política conocida como sakoku, se prohibió la entrada de extranjeros y la pena de muerte caía sobre aquellos japoneses que intentaran salir. Para los gobernantes nipones, todo lo que había fuera representaba una amenaza: potencias coloniales apropiándose de imperios asiáticos, comerciantes que daban alas a la codicia y misioneros europeos que llenaban las calles de doctrinarias religiones lejanas.