Japón se dirige hacia un cerrojo migratorio bajo la era de la "sociedad de coexistencia ordenada" de la primera ministra Takaichi

Durante más de dos siglos, Japón fue probablemente uno de los países más aislados del mundo. Bajo una política conocida como sakoku, se prohibió la entrada de extranjeros y la pena de muerte caía sobre aquellos japoneses que intentaran salir. Para los gobernantes nipones, todo lo que había fuera representaba una amenaza: potencias coloniales apropiándose de imperios asiáticos, comerciantes que daban alas a la codicia y misioneros europeos que llenaban las calles de doctrinarias religiones lejanas.

Nunca he entendido porqué se idolatra desde aquí una sociedad tan racista como la japonesa.
#2 en Japón el total de inmigrantes representa el 3,21% de la población total, en China el 0,1%.
#2 Porque no son blancos
La izquierda occidental se les hace el chocho Pepsicola ante cualquier exótico
Ahí tenemos su islamofilia
#6 Es verdad, en España solo hay inmigrantes islámicos y de color oscuro, a los cientos de miles de europeos y gente de otros países que viven en nuestro país lo primero que hacemos es pintarles la piel de oscuro para que los de izquierda nos sintamos cómodos.

Nos pillaste!
#6 si, no cabe duda de que la filia por los kebabs es enorme.....
#2

Hay cosas que molan (los kimonos, el sushi, la limpieza, la puntualidad de los trenes ...)

Pero hay que ser muy tarado para que te mole el machismo, el racismo y lo cuadriculada que es su sociedad.
#8 y ninjas y samurais!!!
#9

Las pelis de Kurosawa molán un huevo .. pero una gente que se saca las tripas cuando disgusta al jefe ... como que no.
#12 Lo típico es pelarse al cero. La mujeres menos, pero también sucede.
#2 Porque siempre han hecho muy buen marketing.
#14 La industria cultural de Japon es la segunda del mundo.
#2 Totalmente de acuerdo.

Solo hay que ver como se idolatran sus costumbres y su gastronomía como si cagaran flores.
#2 se ignora y se idolatra sociedades que no es que sean racistas, es que abusan de manera exagerada de la inmigración.

Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, kwait, etc.

Todos estos países tienen algo llamado "campos de trabajo". En esos campos viven extranjeros en habitaciones de hasta 10 personas por años, junto a la kaffala y desprecio de la sociedad pro estos, no es que sean lo más parecido a esclavos en este siglo, son esclavos.
Pero ahí está fly Emirates, Qatar Airways, etc En Las camisetas de lso futbolistas
#2 para mi esta bien como parque tematico friki, jamas iria a vivir alla, por mucho que me gusten los mangas y el anime xD
#2 ¿Tú has visto a las chicas adolescentes? Las fotos no les hacen justicia.
Hay una nueva ministra que quiere deportar a todo cristo. Esto son partidarios del MJPV (Mata a Japón Por viejo)
#1 Lo pongo de vez en cuando por aquí: www.youtube.com/watch?v=Ufmu1WD2TSk
Quien dice Corea, dice Japón y si España echa el cierre vamos justo detrás.
#10

Lo cierto es que apenas conozco nada de la idiosincrasia coreana ... pero creo que pillan lo peor de los chinos y los coreanos y lo llevan al extremo. Si los dos primeros viven para trabajar, en Corea le falta ser como Robocop ... te resucitan para seguir currando.
#13 La parte laboral no la conozco muy de cerca, pero cuando estuve de visita nos encontramos con una amiga de mi mujer que es negra y estadounidense. Nos contó auténticas racistadas a lo loco, todo pasivo agresivo. Nos contó que tienen un teléfono para que la gente no se pueda negar a hacer ciertos servicios como el de taxi y que lo había tenido que usar mas de una vez. Y a la vez se pirran por acento estadounidense del inglés mas que el de del propio o el irlandés.
Yo como persona blanca y de…   » ver todo el comentario
Duplicada
Más.vale que avance rápido la robótica porque si no tendrán un problemon...
#0 cambiado enlace a versión canónica no amp
Antes de una década España será (estoy convencido, a pesar de los pesares pasajeros) uno de los muy pocos países en el mundo que se mantendrá solidario, abierto, diverso y variado de culturas, razas y costumbres. Si por entonces aún estoy por aquí, diré con orgullo: ¡soy español¡
#4 Y con pisos por las nubes y la gente durmiendo en los cajeros
Y con los nuevos españoles como los latinos votando en masa al PP
Con un índice de natalidad cuasi plano cerca del eje X, es una idea racista y xenofoba perfecta {0x1f44c}

Solo falta obligar a fornicar y currar sin descanso.

Misma mierda capitalista que Occidente.
