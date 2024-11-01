Jameneí asegura que Trump "tiene las manos manchadas de sangre" y le insta a "centrarse en gobernar su país, si es capaz"

Jameneí aseguró que "Irán no cederá ante quienes cometen actos de vandalismo" y tampoco "tolerará a quienes actúen como mercenarios para extranjeros". El mensaje de Ali Jameneí se produce cuando se cumple el décimo tercer día de manifestaciones en todo el estado iraní impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación...
| etiquetas: iran , jamenei , trump , manifestaciones
Hay que coger esta información con cuidado, podríamos estar hablando de cientos de personas, quizás miles las que se han cargado ya.
Habían cortado Internet, para que la gente no se pueda comunicar.
El pueblo persa esta harto del islam, de la sharia, de los ayatolas y ya no teme a la guardia revoluciónaria Islamica.
Ya no les importa jugarse la vida para sacar a ese cabron del gobierno.
Imaginaos que el papá gobernará Italia e impusiera leyes draconicas. Pues eso es irán.
Aquí en España se romántica el islam y el hiyab, allí se combate. Ni un centímetro a un patriarcado que les impone reglas o leyes a parte por ser mujer.
Queréis hiyab? Pues jodete, ire como me salga del chumino.
Es con esto con lo que te sientes feminista.
Mirad la imagen, una mujer normal, anónima, jugando se la vida por quitarse el trapo que le han impuesto, algo or lo que otras han muerto, fumando, quemando una foto del líder del islam y grabandolo en vídeo. Esto si inspira, es increíble. Esto sí es una revolución feminista.