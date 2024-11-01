edición general
Jameneí asegura que Trump "tiene las manos manchadas de sangre" y le insta a "centrarse en gobernar su país, si es capaz"

Jameneí aseguró que "Irán no cederá ante quienes cometen actos de vandalismo" y tampoco "tolerará a quienes actúen como mercenarios para extranjeros". El mensaje de Ali Jameneí se produce cuando se cumple el décimo tercer día de manifestaciones en todo el estado iraní impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación...

Islamotransfeministe #3 Islamotransfeministe *
la cifra es más de 60 oficialmente. Cuando las protestas por asesinar a la chica por llevar mal el trapo en la cabeza, aplicaron la pena de muerte a más de 100. Aún se desconoce a cuantos mataron extraoficialmente.
Hay que coger esta información con cuidado, podríamos estar hablando de cientos de personas, quizás miles las que se han cargado ya.
Habían cortado Internet, para que la gente no se pueda comunicar.
El pueblo persa esta harto del islam, de la sharia, de los ayatolas y ya no teme a la guardia revoluciónaria Islamica.
Ya no les importa jugarse la vida para sacar a ese cabron del gobierno.
Imaginaos que el papá gobernará Italia e impusiera leyes draconicas. Pues eso es irán.
sotillo #8 sotillo
#3 ¿Italia? En España con la dictadura la iglesia ya actúo así
Islamotransfeministe #10 Islamotransfeministe
#8 exacto. Me alegra que te des cuenta de que las dictaduras Islamicas son fascistas. Ahora piensa que clase de ideología importamos y por qué es importante frenar fascistas que usan tu libertad para repartir opresión religiosa.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42% y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52% respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear. Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en las protestas, según los últimos datos difundidos ayer por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo...
Findeton #2 Findeton *
En Irán está ocurriendo una revolución feminista.  media
Islamotransfeministe #4 Islamotransfeministe *
#2 amo esa foto. Eso es auténtico Feminismo, la amo.
Aquí en España se romántica el islam y el hiyab, allí se combate. Ni un centímetro a un patriarcado que les impone reglas o leyes a parte por ser mujer.
Queréis hiyab? Pues jodete, ire como me salga del chumino.
Islamotransfeministe #9 Islamotransfeministe *
#5 dios que valor. Esto inspira.
Es con esto con lo que te sientes feminista.
Mirad la imagen, una mujer normal, anónima, jugando se la vida por quitarse el trapo que le han impuesto, algo or lo que otras han muerto, fumando, quemando una foto del líder del islam y grabandolo en vídeo. Esto si inspira, es increíble. Esto sí es una revolución feminista.
#11 Almirantecaraculo
#9 y mientras tú aquí escribiendo gilipolleces, haciendo lobby para el amo a ver si cae otra cucharada de gachas en la escudilla.
sotillo #6 sotillo
#2 Pues yo veo más a las mujeres comprometidas en cambiar las cosas…
Findeton #7 Findeton
#6 Que una revolución sea feminista no significa que sólo la hagan mujeres.
#12 Perrota
Habla el más indicado, después de ejecutar a cientos de personas por delitos como ser homosexuales. Vaya tela el Jamenei.  media
