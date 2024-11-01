Jameneí asegura que Trump "tiene las manos manchadas de sangre" y le insta a "centrarse en gobernar su país, si es capaz"

Jameneí aseguró que "Irán no cederá ante quienes cometen actos de vandalismo" y tampoco "tolerará a quienes actúen como mercenarios para extranjeros". El mensaje de Ali Jameneí se produce cuando se cumple el décimo tercer día de manifestaciones en todo el estado iraní impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación...