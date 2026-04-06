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J.P. Morgan advierte de una posible caída del 60 % en las acciones de Tesla

El banco J.P. Morgan advirtió este lunes que las acciones de Tesla podrían caer un 60 % ante el deterioro de las expectativas financieras de la compañía, en un contexto marcado por la creciente competencia, el debilitamiento de la demanda y las dudas sobre su estrategia a largo plazo. En un informe publicado este lunes, el analista Ryan Brinkman reiteró su recomendación de venta para Tesla y fijó un precio objetivo de 145 dólares por acción, lo que implicaría un desplome del 60 % respecto a su cotización actual, cercana a los 350 dólares.

| etiquetas: tesla , aviso , posible desplome , acciones
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2 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
manbobi #1 manbobi
Eso que se oye es la ruptura de la gran burbuja que es Tesla
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#2 Perrota
No voy yo a defender a Tesla y al mamarracho de Musk, pero estos analistas primero dijeron que quebraría, que la gente vendiese sus acciones justo antes de subidas históricas.
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menéame