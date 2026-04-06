J.P. Morgan advierte de una posible caída del 60 % en las acciones de Tesla

El banco J.P. Morgan advirtió este lunes que las acciones de Tesla podrían caer un 60 % ante el deterioro de las expectativas financieras de la compañía, en un contexto marcado por la creciente competencia, el debilitamiento de la demanda y las dudas sobre su estrategia a largo plazo. En un informe publicado este lunes, el analista Ryan Brinkman reiteró su recomendación de venta para Tesla y fijó un precio objetivo de 145 dólares por acción, lo que implicaría un desplome del 60 % respecto a su cotización actual, cercana a los 350 dólares.