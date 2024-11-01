edición general
J. D. Vance arremete contra las “élites incestuosas” tras los archivos Epstein y excluye a Trump

“Creo que deja muy mal paradas a muchas personas, como a Bill Gates, Bill Clinton y muchos otros”, añadió. Aunque centró sus críticas en figuras demócratas, J. D. Vance fue cuidadoso al excluir al presidente de ese mismo juicio. “El presidente Trump está muy por fuera de ese círculo social”, sostuvo. “Conoce a muchas de estas personas y ciertamente tiene un nivel similar de riqueza y poder, pero nunca fue cercano a Epstein como sí lo fueron otros”.

#1 NanakiXIII
incesto? Creía que hablábamos de pederastia... Qué sabe que no sepamos los demás?
Cantro #3 Cantro
#1 No sé. A mi me tiene cara de endogámico
mahuer #5 mahuer
#1 Pues que sale un borbon, igual va por ahí :troll:
#4 XXguiriXX
A la primera que se descuide Trompo, Vance le clava el puñal.
