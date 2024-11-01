J. D. Vance arremete contra las “élites incestuosas” tras los archivos Epstein y excluye a Trump

“Creo que deja muy mal paradas a muchas personas, como a Bill Gates, Bill Clinton y muchos otros”, añadió. Aunque centró sus críticas en figuras demócratas, J. D. Vance fue cuidadoso al excluir al presidente de ese mismo juicio. “El presidente Trump está muy por fuera de ese círculo social”, sostuvo. “Conoce a muchas de estas personas y ciertamente tiene un nivel similar de riqueza y poder, pero nunca fue cercano a Epstein como sí lo fueron otros”.