Izquierdistas, Trump les robó las jugadas

Las opiniones de Francis eran reaccionarias en el fondo, pero revolucionarias en el método. Comprendía que sus tácticas estaban más cerca de Karl Marx y Vladimir Lenin que de Edmund Burke. Y no era el único. En los últimos 50 años aproximadamente, las ideas revolucionarias de izquierda han entrado en lo que el marxista italiano Antonio Gramsci denominó la “filosofía espontánea” y que nosotros llamaríamos la atmósfera cultural. El movimiento MAGA se ha beneficiado al explotar estas ideas para destruir a la izquierda.

themarquesito
Donald Trump, quien probablemente nunca ha oído hablar de los posmodernistas, tomó esa idea y la puso en práctica. La verdad es lo que él diga que es.

·Eso no es posmodernismo, eso es literalmente una secta. El posmodernismo es relativista, mientras que las formas de Trump son absolutistas y categóricas.
