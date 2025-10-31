Izquierdistas, Trump les robó las jugadas

Las opiniones de Francis eran reaccionarias en el fondo, pero revolucionarias en el método. Comprendía que sus tácticas estaban más cerca de Karl Marx y Vladimir Lenin que de Edmund Burke. Y no era el único. En los últimos 50 años aproximadamente, las ideas revolucionarias de izquierda han entrado en lo que el marxista italiano Antonio Gramsci denominó la “filosofía espontánea” y que nosotros llamaríamos la atmósfera cultural. El movimiento MAGA se ha beneficiado al explotar estas ideas para destruir a la izquierda.