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Qué es la izquierda según Ernesto Castro
Ernesto Castro, escritor, pensador y profesor de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid, habla sobre qué es la izquierda en política.
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:
ernesto castro
,
izquierda
,
socialismo
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politica
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#5
unocualquierax
¡ Ni un solo comentario sobre economía !, cuando es principalmente eso lo que define a las izquierdas y a las derechas.
Sólo menciona cuestiones sociales, que si el aborto, que si el matrimonio gay, que si nacionalismos...
Ni una sola mención de privatizaciones, ni de impuestos, ni de salarios, ni redistribución de la riqueza, ni de sindicalismo, de servicios públicos frente a los privados, ni de la lucha obrera, ...
Apaga y vámonos.
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#1
luckyy
Consciencia, logica y sentido común.
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#2
JohnnyQuest
*
#_1
Y qué hacemos con el Anarquismo?
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K
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#3
Dakaira
#2
implementarlo en nuestras vidas... Es consciencia, lógica y sentido común sin necesidad de que nadie te de latigo.
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K
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#4
JohnnyQuest
#3
Desgraciadamente no funciona. La prueba es que todas sociedades humanas familiares dieron lugar o sucumbieron a Estados a partir de mesolítico. Es la misma crítica que al anarco capitalismo. Si uno quiere defender un derecho frente a otro individuo, necesita de un tercero con suficiente poder y lo suficientemente neutral para defenderlo. Da igual que consideres un derecho inalienable, divino, natural, etc. Sin estado, es la ley del más fuerte.
Ojo, como ética personal me parece intachable. Cuestionar la legitimidad de cualquier estructura de poder. Chapó. Pero es una gran confusión entre lo que es, y lo que debiera ser.
Y, tras esto, confieso que ha sido una broma malintencionada. Pero no tengo mala sangre hacia los anarquistas.
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Sólo menciona cuestiones sociales, que si el aborto, que si el matrimonio gay, que si nacionalismos...
Ni una sola mención de privatizaciones, ni de impuestos, ni de salarios, ni redistribución de la riqueza, ni de sindicalismo, de servicios públicos frente a los privados, ni de la lucha obrera, ...
Apaga y vámonos.
Ojo, como ética personal me parece intachable. Cuestionar la legitimidad de cualquier estructura de poder. Chapó. Pero es una gran confusión entre lo que es, y lo que debiera ser.
Y, tras esto, confieso que ha sido una broma malintencionada. Pero no tengo mala sangre hacia los anarquistas.