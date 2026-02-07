edición general
La izquierda empieza a moverse: Gabriel Rufián y Emilio Delgado, juntos en un acto en Madrid [RELACIONADA]

El primer acto será el próximo 18 de febrero en la Sala Galileo de Madrid con Emilio Delgado. El debate será moderado por la tertuliana y comentarista política Sarah Santaolalla.

Pertinax #2 Pertinax
Ahí, con la calma.
3 K 37
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
pues tengo mucha curiosidad cuando se atrevan a venir por abajo, y a ver que dicen aqui...:popcorn: :popcorn: aunque me da a mi que no van a espabilar los que dicen que son de izquierda aqui en Andalucia :popcorn:
2 K 22
domadordeboquerones #1 domadordeboquerones *
“la izquierda empieza a moverse “
Por finnnnnnnnnnnnn
1 K 18
SolidGeorg #3 SolidGeorg
Temblando estoy.
1 K 18
manzitor #5 manzitor
El problema no seré tanto el votante, como el cargo del partido que ha de ceder poder y posición. Ahí la izquierda tiene un problema.
0 K 11
#7 DenisseJoel
Vuelven ellos.
0 K 11
#10 BurraPeideira_
#9 En serio, no lo pillo. Es un chiste?
0 K 11
manzitor #11 manzitor
#9 En la izquierda otro problema es 'quien vota'. Desde IU donde hay militantes de cuota y registro, hasta Podemos donde los 'Círculos', los forma gente apenas simpatizante.
0 K 11
#12 BurraPeideira_
#9 Vale, es un chiste. Perdona, es tarde.
0 K 11
#6 BurraPeideira_
Con hacer primarias y listas abiertas debería ser suficiente para aglutinar a toda la izquierda alternativa, pero hay mucho infiltrado que siempre buscas excusas y mucha gente se las compra.
Hay que ir asumiendo que los partidos políticos, por su funcionamiento, son más de la mitad del problema. Los intereses sociales nunca podrán estar por encima de los partidistas o personales.
0 K 11
#9 DenisseJoel
#6 Listas abiertas=sistema mayoritario. Injusto y antidemocrático.
Primarias: dar más influencia a los flipados y a los dogmáticos, en vez de a la mayoría social.

No todo lo que brilla es oro.
0 K 11
Chusticia4all #8 Chusticia4all
Como si les fueran a dejar hacer algo
0 K 9

