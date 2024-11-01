edición general
18 meneos
21 clics
La izquierda acusa a Ayuso de proteger al alcalde de Móstoles y ella responde con ETA e insultos: "Son unos tristes"

La izquierda acusa a Ayuso de proteger al alcalde de Móstoles y ella responde con ETA e insultos: "Son unos tristes"

La presidenta madrileña acusa a los socialistas de intentar "hacerse" con el ayuntamiento mostoleño "de manera espuria" por hacer alusión al caso de acoso denunciado por una exconcejala del PP

| etiquetas: acoso , eta , tristes , izquierda , derecha
15 3 0 K 82 actualidad
6 comentarios
15 3 0 K 82 actualidad
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
ETA deja alguna discoteca...
0 K 12
rob #1 rob
A ver si de tanto llamar al lobo, el lobo va a volver...
0 K 11
Celebrus #3 Celebrus
La CAM se está volviendo más díscola que Cataluña en el punto más álgido del "Procés". Con una presidenta que deja casi como moderado a personajes como Quim Torra.
0 K 10
Febrero2034 #6 Febrero2034
¿Alguien sabe que ocurrió con el Buzón antiacoso del PSOE?
0 K 9
#5 NoMeVeas *
Patente de corso...
¿Robas? ETA
¿Matas? ETA
¿Violas? ETA
¿Genocidio? ETA
¿Pedofilia? ETA

Objetivamente Ayuso y el PP son peor que ETA.
0 K 7
BenitoCameIa #4 BenitoCameIa
Mal hecho, Ayuso. Debería haber entrado al trapo. Dejar que sean ellos los que decidan de qué se habla. Seguirles el juego.
0 K 6

menéame