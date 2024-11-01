·
La izquierda acusa a Ayuso de proteger al alcalde de Móstoles y ella responde con ETA e insultos: "Son unos tristes"
La presidenta madrileña acusa a los socialistas de intentar "hacerse" con el ayuntamiento mostoleño "de manera espuria" por hacer alusión al caso de acoso denunciado por una exconcejala del PP
|
etiquetas
:
acoso
,
eta
,
tristes
,
izquierda
,
derecha
15
3
0
K
82
actualidad
#2
SeñorPresunciones
ETA deja alguna discoteca...
0
K
12
#1
rob
A ver si de tanto llamar al lobo, el lobo va a volver...
0
K
11
#3
Celebrus
La CAM se está volviendo más díscola que Cataluña en el punto más álgido del "Procés". Con una presidenta que deja casi como moderado a personajes como Quim Torra.
0
K
10
#6
Febrero2034
¿Alguien sabe que ocurrió con el Buzón antiacoso del PSOE?
0
K
9
#5
NoMeVeas
*
Patente de corso...
¿Robas? ETA
¿Matas? ETA
¿Violas? ETA
¿Genocidio? ETA
¿Pedofilia? ETA
Objetivamente Ayuso y el PP son peor que ETA.
0
K
7
#4
BenitoCameIa
Mal hecho, Ayuso. Debería haber entrado al trapo. Dejar que sean ellos los que decidan de qué se habla. Seguirles el juego.
0
K
6
