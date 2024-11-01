Italia impone una multa récord de 255 millones a Ryanair por bloquear a las agencias de viajes

La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) de Italia ha impuesto una multa de 255,7 millones de euros a Ryanair por abuso de posición dominante, al considerar que la aerolínea irlandesa obstaculizó de forma sistemática la actividad de las agencias de viajes durante un periodo de dos años. La sanción, una de las más elevadas dictadas por el regulador italiano en el sector aéreo, afecta tanto a Ryanair DAC como a su matriz, Ryanair Holdings, y se refiere a conductas desplegadas entre abril de 2023 y abril de 2025.