Israel refuerza su presencia militar en el sur de Líbano en medio de una escalada de bombardeos

El Ejército de Israel ha intensificado este martes su presencia en el sur de Líbano, enviando unidades a múltiples puntos estratégicos de la región, en un contexto de creciente tensión tras los recientes bombardeos que han dejado más de 50 muertos en territorio libanés. Las FDI subrayan que el objetivo de estas operaciones es «crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel mediante ataques extensos contra la infraestructura de Hezbolá, con el fin de prevenir amenazas y evitar intentos de infiltración en Israel.

ur_quan_master
Solo me sale llamar hijx de pxta al que ha redactado el titular.
sleep_timer
Hubo un tipo con bigotillo hace años al cual le dio por abrir frentes de guerra por todas partes, no le salió muy bien la cosa.
