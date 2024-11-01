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Israel podría "actuar nuevamente" y “pronto” contra Irán
El ministro de Defensa israelí dijo el jueves que podrían tener que "actuar nuevamente" pronto contra Irán para que "no vuelva a convertirse en una amenaza para Israel".
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#1
Yorga77
Les gustara vivir en un Búnker supongo. estoy seguro que todo el que es alguien en el gobierno de Israel ya no esta en el país.
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#2
Gry
#1
Tienen que arruinar el alto el fuego para asegurarse el cacho que le robaron a Líbano.
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