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Israel podría "actuar nuevamente" y “pronto” contra Irán

El ministro de Defensa israelí dijo el jueves que podrían tener que "actuar nuevamente" pronto contra Irán para que "no vuelva a convertirse en una amenaza para Israel".

| etiquetas: israel , actuar , contra , irán
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2 comentarios
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Yorga77 #1 Yorga77
Les gustara vivir en un Búnker supongo. estoy seguro que todo el que es alguien en el gobierno de Israel ya no esta en el país. :-P
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Gry #2 Gry
#1 Tienen que arruinar el alto el fuego para asegurarse el cacho que le robaron a Líbano.
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menéame