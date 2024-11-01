Israel planea abrir un nuevo frente en Somalilandia contra los hutíes en medio de la guerra con Irán [eng]

Tras reconocer a Somalilandia el 26 de diciembre de 2025, Israel busca ahora cooperación militar con este territorio autoproclamado independiente (aunque no reconocido internacionalmente) para crear un frente estratégico mediante instalaciones de inteligencia y posible base militar en la costa de Somalilandia, específicamente cerca del puerto de Berbera, para operar contra los hutíes yemeníes ubicados a unos 260 km de distancia. Un equipo israelí ya inspeccionó terrenos en junio de 2025. Más de una docena de oficiales de Somalilandia recibieron
| etiquetas: geoestrategia , guerra , información , militar , aliados
Poyaque se ha liado, se lía completa