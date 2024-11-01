edición general
13 meneos
12 clics
Israel planea abrir un nuevo frente en Somalilandia contra los hutíes en medio de la guerra con Irán [eng]

Israel planea abrir un nuevo frente en Somalilandia contra los hutíes en medio de la guerra con Irán [eng]

Tras reconocer a Somalilandia el 26 de diciembre de 2025, Israel busca ahora cooperación militar con este territorio autoproclamado independiente (aunque no reconocido internacionalmente) para crear un frente estratégico mediante instalaciones de inteligencia y posible base militar en la costa de Somalilandia, específicamente cerca del puerto de Berbera, para operar contra los hutíes yemeníes ubicados a unos 260 km de distancia. Un equipo israelí ya inspeccionó terrenos en junio de 2025. Más de una docena de oficiales de Somalilandia recibieron

| etiquetas: geoestrategia , guerra , información , militar , aliados
11 2 0 K 141 actualidad
4 comentarios
11 2 0 K 141 actualidad
#1 guillersk
Eso se llama hacer un poyaque


Poyaque se ha liado, se lía completa
1 K 23
#4 Robe7064
#1 Como se dice, "Con todo, ¿si no pa' qué?"
0 K 9
woody_alien #3 woody_alien
Lo próximo invadir Bir Tawil.
0 K 12
Agetro #2 Agetro
Que abran decenas de frentes a la vez, a ver si con suerte colapsan
0 K 6

menéame