Israel levantó casi 1.000 barreras en Cisjordania durante la guerra en Gaza, según grupo

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás hace más de dos años, Israel ha erigido casi 1.000 barreras en ciudades y pueblos de la Cisjordania ocupada, lo que ha restringido aún más la libertad de movimiento de los palestinos y dificultado su vida cotidiana, de acuerdo con un organismo gubernamental local. Aunque el ejército israelí lleva mucho tiempo limitando la circulación y los accesos tras capturar Cisjordania en la guerra de los Seis Días de 1967, el número de nuevas barreras no tiene precedentes, afirman los residentes.

Hamas tiene la culpa, que dimitan en Cisjordania y que dejen..no se...a la autoridad nacional palestina gobernar para que Israel no se tenga que defender.
Las ratas robando la tierras de sus vecinos.

Pena que no puedan defenderse de estas alimañas.
