Israel levantó casi 1.000 barreras en Cisjordania durante la guerra en Gaza, según grupo

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás hace más de dos años, Israel ha erigido casi 1.000 barreras en ciudades y pueblos de la Cisjordania ocupada, lo que ha restringido aún más la libertad de movimiento de los palestinos y dificultado su vida cotidiana, de acuerdo con un organismo gubernamental local. Aunque el ejército israelí lleva mucho tiempo limitando la circulación y los accesos tras capturar Cisjordania en la guerra de los Seis Días de 1967, el número de nuevas barreras no tiene precedentes, afirman los residentes.