Israel intensifica la destrucción y el saqueo de viviendas en el sur del Líbano mientras se multiplican las denuncias sobre incendios

Las operaciones del ejército israelí en el sur del Líbano continúan escalando con una combinación de ataques, demoliciones y, según denuncias recientes, incendios y saqueos de viviendas civiles en zonas fronterizas. De acuerdo con informaciones difundidas por medios como CNN, fuerzas israelíes habrían incendiado casas en la localidad de Mais al-Jabal, en el distrito de Marjayoun, desde la madrugada del jueves. Estos hechos se suman a una serie de reportes previos que documentan la destrucción sistemática de viviendas en la región.