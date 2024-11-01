edición general
3 meneos
5 clics

Israel insiste en que Gaza “también” les pertenece y que los palestinos son solo “huéspedes” [ENG]

Resumen en español www.msn.com/es-cl/noticias/other/israel-insiste-en-que-gaza-también-l

| etiquetas: israel , gaza
3 0 0 K 32 actualidad
sin comentarios
3 0 0 K 32 actualidad

menéame