Israel impide la inmunización de niños en Gaza [Eng]

UNICEF , el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que está intentando iniciar una campaña de recuperación de la inmunización en la Franja de Gaza para los miles de niños que han sido aislados por la guerra total israelí. La campaña requiere jeringas y unidades de refrigeración con energía solar. Las vacunas deben mantenerse frías o pierden su potencia. UNICEF se queja de que las autoridades israelíes están bloqueando la importación de estos dos artículos esenciales, ya que los consideran de “doble uso”, con fines militares.