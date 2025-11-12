edición general
Israel impide la inmunización de niños en Gaza [Eng]

UNICEF , el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que está intentando iniciar una campaña de recuperación de la inmunización en la Franja de Gaza para los miles de niños que han sido aislados por la guerra total israelí. La campaña requiere jeringas y unidades de refrigeración con energía solar. Las vacunas deben mantenerse frías o pierden su potencia. UNICEF se queja de que las autoridades israelíes están bloqueando la importación de estos dos artículos esenciales, ya que los consideran de “doble uso”, con fines militares.

Lorips_ #3 Lorips_
Si no lo dice la BBC no me lo creo....
Connect #5 Connect
#3 El problema es que hay una censura total a la prensa. Solo la dejan entrar de vez en cuando y guiados por los soldados de Israel. Vamos, como Corea del Norte pero apoyados por todos nosotros. Así que es complicado saber la verdad. Pero oye, yo de lo que estoy seguro es de que han convertido aquello en un solar, que han matado a personas, niños incluidos mientras esperaban una hogaza de pan, y que han bombardearo tiendas de campaña.

Son nazis y bárbaros. Así que el que ahora no dejen vacunar a niños, es perfectamente posible. Es más, estoy segurísimo que a su malvada cabeza se les ha ocurrido y eso y mayores canalladas.
ElBeaver #1 ElBeaver
Bulo de los de siempre
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#1 El portavoz de la agencia de la ONU, Ricardo Pires, ha indicado que también se ha bloqueado el suministro de leche de fórmula para lactantes, por lo que sigue habiendo muchas personas en situación de vulnerabilidad "a la que no llega la ayuda". www.europapress.es/internacional/noticia-unicef-acusa-israel-bloquear-
