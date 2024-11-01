edición general
Israel firma un acuerdo de gas por valor de 112 000 millones de NIS con Egipto, anuncia Netanyahu [EN]

Israel firma un acuerdo de gas por valor de 112 000 millones de NIS con Egipto, anuncia Netanyahu [EN]

El impacto económico del acuerdo sobre el gas entre Israel y Egipto «Estamos trabajando para extraer gas de nuestras aguas territoriales y nuestra economía es una de las mejores del mundo», afirmó. «Este acuerdo refuerza enormemente la posición de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad de nuestra región». Netanyahu prometió que el acuerdo obligaría a las empresas a «vender gas a un buen precio a ustedes, los ciudadanos de Israel».

alehopio #2 alehopio
#_1 Y mientras, los natontados están haciendo una campaña para boicotear a nuestro aliado Israel por el genocidio en Gaza que es premisa para poder sacar ese gas de las aguas territoriales de Palestina.
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
#2 ¿Por qué finges que te tengo ignorado?

Y yo estoy completamente en contra tanto de Israel como de Rusia. ¿Qué me dices de ti?
alehopio #10 alehopio
#7 Ah! Qué ya me quitaste el ignorado...

Yo te digo que no estoy en contra ni de Israel, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Estoy en contra de los criminales de guerra de Rusia, de Estados Unidos y de Israel.
suppiluliuma #11 suppiluliuma *
#10 Yo no te tenía ignorado. Entonces, ¿estás a favor de ayudar a ucranianos y palestinos en su lucha contra Rusia e Israel?
#5 fasta *
De supuralina ya teníamos claro que no era muy inteligente, pero que sea tan * (inserte aquí su adjetivo favorito) para decir que hay que comerciar con un estado invasor colonial que está cometiendo un genocidio... Eso es algo nuevo...

Luego está siempre el primero en los comentarios perdiendo el culo para que se pongan sanciones a Rusia... xD

Hipócrita.
suppiluliuma #8 suppiluliuma *
#5 Yo estoy en contra de comerciar con Israel y con Rusia. Demonios, estoy a favor de armar a ucranianos y palestinos. ¿Y tú?

Espero tu respuesta. No me quiero ni imaginar que llames hipócritas a los demás, y tú mismo lo seas. :troll:
#9 fasta
#8 Pero si acabas de poner en el primer comentario riéndote de los que creen que no debería hacerse... Y los has llamado nazis...

Buena recogida de cable, supurina. xD

Yo estoy encantado con las sanciones a todo agresor, supu. Ya sea Rusia, Israel o EEUU. Tú en cambio, vas llamando nazis a los que están en contra de comerciar con Israel...

¿Ahora quieres cambiar tu versión y tu primer comentario?

Menudo aparato estás hecho...
suppiluliuma #12 suppiluliuma
#9 Ah, el problema es que el caletre no te da para entender una analogía. O el sarcasmo. Voy a tener que poner más emojis, a ver si así...

Y no has respondido a mi pregunta de si estás a favor de armar a ucranianos y palestinos.
#13 fasta *
#12 ¿Analogía? ¿Sarcasmo?

Es decir, que en tu primer comentario hay una analogía y sarcasmo ¿al mismo tiempo?

Entonces el problema debe de ser que no sabes lo que es una analogía, ya que no lo comparas con nada.

Y si ahí hay sarcasmo, sólo lo debes de entender tú que eres muy especial.

¿Es sarcasmo y no son nazis si piensan que no se debería comerciar? No tiene puto sentido. ¿Con qué haces la analogía? Explícanoslo.

Yo estoy a favor de armar a todo aquel que sea invadido, supurin.

Explícanos tú analogía sarcástica, supu. Haznos un visita guiada a los recónditos detalles de tu razonamiento.
Cherenkov #15 Cherenkov
#13 Si, pero después el 99% de los mensajes del soplaplumas son rusia caca y zazis de mnm xD

Despues cuando hace ese 1% a favor de Palestina lo guarda para pegarlo en todos sitios para demostrar que ALGUNA vez estuvo también en contra del sionismo, la ridiculez hecha sujeto.

No lo quieren ni sus padres jajaj
#4 yarkyark
Espero que se critique/exija a Egipto (país musulmán) tanto como se critica/exige a Europa por tener tratos con Israel.
Don_Pixote #14 Don_Pixote
#4 nah, es de los BRICS , no pasa nada
#6 arreglenenlacemagico
vaya otro golpe de realidad , parece ser que los vecinos si quieren tratos con israel.
Otro golpe de realidad para el mundo piruleta de algunos
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
#6 Mas bien que a estas alturas les importa una mierda lo que les pase a los palestinos
Pero me choca que Egipto compre gas siendo un país productor de petróleo
jonolulu #3 jonolulu
"Estamos trabajando para extraer gas de nuestras aguas territoriales"

Se refiere a las aguas territoriales palestinas frente a Gaza
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Los Zazis de MNM creen que negarse a comprar ese gas, si los israelíes quieren venderlo, sería "pegarnos un tiro en el pie". :troll:
