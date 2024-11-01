Israel firma un acuerdo de gas por valor de 112 000 millones de NIS con Egipto, anuncia Netanyahu [EN]

El impacto económico del acuerdo sobre el gas entre Israel y Egipto «Estamos trabajando para extraer gas de nuestras aguas territoriales y nuestra economía es una de las mejores del mundo», afirmó. «Este acuerdo refuerza enormemente la posición de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad de nuestra región». Netanyahu prometió que el acuerdo obligaría a las empresas a «vender gas a un buen precio a ustedes, los ciudadanos de Israel».
| etiquetas: israel , firma , acuerdo , gas , egipto , netanyahu
Y yo estoy completamente en contra tanto de Israel como de Rusia. ¿Qué me dices de ti?
Yo te digo que no estoy en contra ni de Israel, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Estoy en contra de los criminales de guerra de Rusia, de Estados Unidos y de Israel.
Luego está siempre el primero en los comentarios perdiendo el culo para que se pongan sanciones a Rusia...
Hipócrita.
Espero tu respuesta. No me quiero ni imaginar que llames hipócritas a los demás, y tú mismo lo seas.
Buena recogida de cable, supurina.
Yo estoy encantado con las sanciones a todo agresor, supu. Ya sea Rusia, Israel o EEUU. Tú en cambio, vas llamando nazis a los que están en contra de comerciar con Israel...
¿Ahora quieres cambiar tu versión y tu primer comentario?
Menudo aparato estás hecho...
Y no has respondido a mi pregunta de si estás a favor de armar a ucranianos y palestinos.
Es decir, que en tu primer comentario hay una analogía y sarcasmo ¿al mismo tiempo?
Entonces el problema debe de ser que no sabes lo que es una analogía, ya que no lo comparas con nada.
Y si ahí hay sarcasmo, sólo lo debes de entender tú que eres muy especial.
¿Es sarcasmo y no son nazis si piensan que no se debería comerciar? No tiene puto sentido. ¿Con qué haces la analogía? Explícanoslo.
Yo estoy a favor de armar a todo aquel que sea invadido, supurin.
Explícanos tú analogía sarcástica, supu. Haznos un visita guiada a los recónditos detalles de tu razonamiento.
Despues cuando hace ese 1% a favor de Palestina lo guarda para pegarlo en todos sitios para demostrar que ALGUNA vez estuvo también en contra del sionismo, la ridiculez hecha sujeto.
No lo quieren ni sus padres jajaj
Otro golpe de realidad para el mundo piruleta de algunos
Pero me choca que Egipto compre gas siendo un país productor de petróleo
Se refiere a las aguas territoriales palestinas frente a Gaza