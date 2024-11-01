Israel firma un acuerdo de gas por valor de 112 000 millones de NIS con Egipto, anuncia Netanyahu [EN]

El impacto económico del acuerdo sobre el gas entre Israel y Egipto «Estamos trabajando para extraer gas de nuestras aguas territoriales y nuestra economía es una de las mejores del mundo», afirmó. «Este acuerdo refuerza enormemente la posición de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad de nuestra región». Netanyahu prometió que el acuerdo obligaría a las empresas a «vender gas a un buen precio a ustedes, los ciudadanos de Israel».