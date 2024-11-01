Israel exige a la CPI retirar órdenes contra Netanyahu por Gaza

La Corte Penal Internacional (CPI) afirmó el miércoles que Israel pidió la descalificación de su fiscal jefe, Karim Khan, y la cancelación de las órdenes de captura de altos cargos israelíes por la guerra en Gaza. El fiscal de la CPI había lanzado estas órdenes contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presunta complicidad en crímenes de guerra en el enclave.
Lo que han hecho es "todo legal". Incluso ahora tras el "alto al fuego" siguen a diario destruyendo casas de civiles, que ahora están en tiendas que no sirven para el agua y ahora empieza el invierno, pero esta gente no son criminales ni unos genocidas...
Esperemos que las órdenes se amplíen contra los soldados con doble nacionalidad y que no puedan volver a sus países porque los están buscando por genocidas.