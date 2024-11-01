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Israel dice que Thunberg es más influyente "antisemita" que Fuentes
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora publicó un análisis de 10 'personas influyentes destacadas en el ámbito antisemita y antisionista mundial'
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#1
Verdaderofalso
*
Si le pones de fondo la música del club de la comedia y lees el titular tiene hasta gracia
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#2
angeloso
#1
Otro a la lista.
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#3
Arkhan
Bendito gigante con pies de barro tienes que haber montado como para que una simple niñata respondona te sea tan molesta.
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