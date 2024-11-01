Israel detecta la llegada de decenas de proyectiles disparados por Hezbolá desde Líbano

Hezbolá lanzó desde Líbano “decenas” de cohetes contra el norte de Israel, en la mayor andanada registrada hasta ahora. El ataque dejó varios heridos leves y daños en localidades como Bena, donde se cortó la electricidad por riesgo de incendio. La ofensiva se produce tras la entrada del grupo chií en el conflicto para vengar la muerte del ayatolá Ali Jamenei en bombardeos de Israel y EEUU. Pese a que Israel aseguraba haber debilitado a Hezbolá en 2024, los ataques continúan, mientras también se reportan misiles lanzados por Irán.