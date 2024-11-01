edición general
12 meneos
23 clics
Israel detecta la llegada de decenas de proyectiles disparados por Hezbolá desde Líbano

Israel detecta la llegada de decenas de proyectiles disparados por Hezbolá desde Líbano

Hezbolá lanzó desde Líbano “decenas” de cohetes contra el norte de Israel, en la mayor andanada registrada hasta ahora. El ataque dejó varios heridos leves y daños en localidades como Bena, donde se cortó la electricidad por riesgo de incendio. La ofensiva se produce tras la entrada del grupo chií en el conflicto para vengar la muerte del ayatolá Ali Jamenei en bombardeos de Israel y EEUU. Pese a que Israel aseguraba haber debilitado a Hezbolá en 2024, los ataques continúan, mientras también se reportan misiles lanzados por Irán.

| etiquetas: israel , proyectiles , cohetes , hezbolá , líbano
10 2 0 K 126 actualidad
3 comentarios
10 2 0 K 126 actualidad
Graffin #2 Graffin
Tenían que haber empezado por Iran, así sin cúpula de mierda Gaza habría podido defenderse mejor.
0 K 9
oceanon3d #3 oceanon3d
Sexve como muchos impactan. Me da que ISSrael se está quedando sin contramedidas para saturaciones de este tipo.
0 K 8

menéame