Israel demolió parte del Cementerio de Guerra de Gaza que contenía tumbas de soldados británicos y aliados [ENG]

Las fuerzas israelíes han arrasado parte de un cementerio de Gaza que contiene las tumbas de guerra de docenas de soldados británicos, australianos y otros aliados muertos en la primera y la segunda guerra mundial, según revelan imágenes satelitales y testimonios de testigos. Las imágenes del cementerio de guerra en al-Tuffah, un distrito de la ciudad de Gaza, muestran extensos movimientos de tierra que sugieren la utilización de equipamiento pesado. Este aspecto ha sido corroborado por el antiguo cuidador del cementerio.