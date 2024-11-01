edición general
10 meneos
11 clics
Israel demolió parte del Cementerio de Guerra de Gaza que contenía tumbas de soldados británicos y aliados [ENG]

Israel demolió parte del Cementerio de Guerra de Gaza que contenía tumbas de soldados británicos y aliados [ENG]

Las fuerzas israelíes han arrasado parte de un cementerio de Gaza que contiene las tumbas de guerra de docenas de soldados británicos, australianos y otros aliados muertos en la primera y la segunda guerra mundial, según revelan imágenes satelitales y testimonios de testigos. Las imágenes del cementerio de guerra en al-Tuffah, un distrito de la ciudad de Gaza, muestran extensos movimientos de tierra que sugieren la utilización de equipamiento pesado. Este aspecto ha sido corroborado por el antiguo cuidador del cementerio.

| etiquetas: guerra de gaza , conflicto árabe-israelí , primera guerra mundial
8 2 0 K 102 actualidad
1 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
ansiet #1 ansiet
Y a ellos que mas les da, van con todo a por todo y pasan por encima de todo.
Sionazis.
0 K 10

menéame