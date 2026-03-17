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Israel confirma la muerte del secretario de Defensa iraní, Alí Larijani

Israel confirma la muerte del secretario de Defensa iraní, Alí Larijani

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra "infraestructuras del régimen" iraní. En el mismo ataque, también habría eliminado al jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en el marco de los bombardeos contra Irán iniciados el 28 de febrero junto a Estados Unidos.

| etiquetas: israel , muerte , alí larijan
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16 comentarios
18 1 1 K 134 actualidad
Comentarios destacados:      
tul #2 tul
como que "confirma"? sera afirman en todo caso, los que tienen que confirmar son los otros.
13 K 151
#7 Dav3n
#2 Lo que no van a confirmar jamás es que están pillando la del pulpo :-D
2 K 42
Supercinexin #16 Supercinexin
#2 Yo me esperaré a la rueda de prensa de Netanyahu desde el Starbucks de Tel Aviv, flanqueado por su hijo y por el Jefe del Mossad.

Mientras tanto, recomiendo prudencia.
0 K 20
LázaroCodesal #4 LázaroCodesal
Justo. Israel "informará", pero Irán es el único que puede "confirmar".
4 K 56
#1 Leclercia_adecarboxylata
Por mucho que queramos ver a EEUU e Israel perdiendo la guerra, que por supuesto no tienen la victoria asegurada, no hay que olvidar que Irán es el bando débil.
2 K 45
#3 NO86
#1 Comentario innecesario. Tampoco hay que olvidar que USA se va a arruinar completamente y debilitar frente a los oponentes de su nivel si intenta ganar esta guerra.
0 K 8
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 La victoria y el mayor nivel de destrucción del enemigo lo tienen asegurado. Otra cosa es que sea pírrica.
0 K 11
YoSoyTuPadre #11 YoSoyTuPadre *
Sería el equivalente al Jefe del Estado Mayor en un ejército que durante la guerra las 31 comandancias militares de cada una de las provincias se desconecta de este, creando cada uno el suyo propio Estado Mayor y trabajan de manera independiente, dejando a este organismo como mero adorno (su trabajo es previo a la guerra)

En caso de ser cierto, sí, un éxito estratégico y totalmente útil para terminar esta guerra :shit:


Lo peor, los iraníes los saben, los israelíes lo saben, los EEUU…   » ver todo el comentario
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#8 yukatan
pues ya se abre el estrecho no?? :troll:
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Derko_89 #14 Derko_89
Si lo que quieren USA e Israel es seguir con la guerra es exactamente lo que tienen que hacer: Asesinar a los posibles interlocutores para llegar a un acuerdo de paz :shit:
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anarion321 #5 anarion321
Pues sí que van ganando los de Irán.
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ombresaco #9 ombresaco
#5 ganen los ayatolás o los usraelies, los iranìes pierden
1 K 27
anarion321 #12 anarion321
#9 a corto plazo sin duda, a medio-largo no sabría decirte, es posible.

No interesa una ocupación a USA, ya se vio con Afganistán que no es sostenible, y cualquier mejora que trajera, como derechos para las mujeres, sin sostener ocupación se acabaría perdiendo.

Pero quién sabe, a lo mejor haciendo perder influencia a ciertos sectores a medio largo plazo otros más favorables a derechos la podrían ganar, aunque es pensar demasiado en positivo.
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#10 pascuaI
#5 Irán no va ganando. Pero tampoco vas a ver al monarca Pahlavi instalado en Irán lamiéndole las botas a Trump y a los EE. UU., como te gustaría.
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anarion321 #15 anarion321 *
#10 A saber, el tema de la guerra en este caso parece que se centra en el estrecho. Si consiguieran asegurarlo posiblemente el tema terminara, pero de momento no parece que quieran arriesgar a tener bajas y si no consiguen ese control puede salir feo.

Pero si lo consiguen, importará poco que se laman botas o no, sería una derrota de facto y sostenible a largo plazo.

Que yo preferiria que no hubiera guerra, me sienta mal al bolsillo.
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Keldon82 #13 Keldon82
Me espero al vídeo en la cafetería para confirmar su muerte.
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menéame