Israel confirma la muerte del secretario de Defensa iraní, Alí Larijani

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra "infraestructuras del régimen" iraní. En el mismo ataque, también habría eliminado al jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en el marco de los bombardeos contra Irán iniciados el 28 de febrero junto a Estados Unidos.