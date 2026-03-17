Israel confirma la muerte del secretario de Defensa iraní, Alí Larijani

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra "infraestructuras del régimen" iraní. En el mismo ataque, también habría eliminado al jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en el marco de los bombardeos contra Irán iniciados el 28 de febrero junto a Estados Unidos.
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Mientras tanto, recomiendo prudencia.
En caso de ser cierto, sí, un éxito estratégico y totalmente útil para terminar esta guerra
Lo peor, los iraníes los saben, los israelíes lo saben, los EEUU… » ver todo el comentario
No interesa una ocupación a USA, ya se vio con Afganistán que no es sostenible, y cualquier mejora que trajera, como derechos para las mujeres, sin sostener ocupación se acabaría perdiendo.
Pero quién sabe, a lo mejor haciendo perder influencia a ciertos sectores a medio largo plazo otros más favorables a derechos la podrían ganar, aunque es pensar demasiado en positivo.
Pero si lo consiguen, importará poco que se laman botas o no, sería una derrota de facto y sostenible a largo plazo.
Que yo preferiria que no hubiera guerra, me sienta mal al bolsillo.