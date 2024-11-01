edición general
Israel bombardea suburbios del sur de Beirut tras ordenar evacuaciones

El Ejército de Israel lanzó este jueves una oleada de ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, en Líbano, después de emitir órdenes de evacuación para los residentes de al menos cuatro barrios de la capital. En un breve comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que iniciaron bombardeos dirigidos contra infraestructura del movimiento chií Hezbolá en la zona sur de la ciudad, bastión histórico de la organización. Hasta ahora no se han entregado detalles sobre los objetivos específicos ni sobre posibles daños.

Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#3 si cambias Líbano y Hezbola por colonos y Cisjordania es lo mismo xD
#2 veratus_62d669b4227f8
Objetivos específicos...El propio Líbano es el objetivo de estos ladrones...
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Líbano lo que tiene que hacer es sacar las milicias de Hezbolá de su país.

Que pintan las milicias iraníes de Hezbolá en el Líbano.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Como si a Israel y a los comemierdas que la respaldan les importase eso. Si no hay excusa real, se la inventan.
Huaso #6 Huaso *
#3 bastante tiene el pueblo libanés con la clase política que le ha tocado, el expolio y el caos en el que han sumido al país.

Por cierto a Israel se la suda si Hezbolá está en el Líbano o en Jordania. Lo que quieren es afanarse el territorio hasta Trípoli.
