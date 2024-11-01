Israel bombardea suburbios del sur de Beirut tras ordenar evacuaciones

El Ejército de Israel lanzó este jueves una oleada de ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, en Líbano, después de emitir órdenes de evacuación para los residentes de al menos cuatro barrios de la capital. En un breve comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que iniciaron bombardeos dirigidos contra infraestructura del movimiento chií Hezbolá en la zona sur de la ciudad, bastión histórico de la organización. Hasta ahora no se han entregado detalles sobre los objetivos específicos ni sobre posibles daños.