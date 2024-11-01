edición general
15 meneos
7 clics
Israel aprueba por primera vez desde 1967 la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado"

Israel aprueba por primera vez desde 1967 la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado"

El Gobierno israelí ha aprobado este domingo una propuesta para registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967 según ha informado la radiotelevisión pública israelí KAN, lo que implica según las autoridades palestinas la anexión 'de facto' de gran parte de este territorio.

| etiquetas: israel , cisjordania , propiedad del estado
12 3 0 K 151 actualidad
9 comentarios
12 3 0 K 151 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
"Alto el fuego", "plan de paz", "ejército más moral del mundo".

Cuanta puta hipocresía, joder.
9 K 139
Ludovicio #6 Ludovicio *
#1 Y cuanto grandioso hijo de puta que hace como que se cree todas esas mentiras porque las víctimas son "moros".
3 K 52
JackNorte #2 JackNorte
Que barato sale el genocidio.
4 K 73
ochoceros #5 ochoceros
Hay que acabar con el comunismo porque no respeta la propiedad privada. ¿Dónde están los yankis cuando los necesitas...? Ah, apuntando desde un portaaviones al que se mueva en contra e ignorando con sorna a todos los tribunales e instituciones internacionales.
2 K 53
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
A ver quién tiene huevos a decirle a Rusia que con Ucrania no xD
2 K 52
Ludovicio #7 Ludovicio
#4 Joder, que no es lo mismo.
Los de ucrania no son moros, no comparemos.

(Jugando con la ley de Poe)
1 K 32
#8 pozz
#4 Es que ese es el gran problema, a Rusia nunca nadie le dijo que no, desde Europa se le llevan riendo las gracias a los nazis rusos desde el 2014, y estas son las consecuencias.
0 K 7
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#8 coño como están haciendo con Israel… aunque le digan que no, se lo pasa por el forro y sigue palante, y viendo lo visto, las consecuencias las veremos
0 K 20
Urasandi #3 Urasandi
Lebensraum con kippa.
2 K 43

menéame