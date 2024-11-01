Israel aprueba por primera vez desde 1967 la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado"

El Gobierno israelí ha aprobado este domingo una propuesta para registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967 según ha informado la radiotelevisión pública israelí KAN, lo que implica según las autoridades palestinas la anexión 'de facto' de gran parte de este territorio.
Cuanta puta hipocresía, joder.
Los de ucrania no son moros, no comparemos.
(Jugando con la ley de Poe)