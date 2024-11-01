·
Israel se apoya en los dos principales centros financieros de la UE, Irlanda y Luxemburgo, para financiar la guerra en Gaza
El Banco Central irlandés transfiere al Gran Ducado una emisión de bonos israelíes que recaudó 2.410 millones en 2024 y financian el Presupuesto del Estado hebreo.
israel
,
genocidio
,
financiación
,
ue
#1
Free_palestine
Así mejor:
Financiar
la guerra
el genocidio de Gaza
9
K
147
#4
elgranpilaf
#1
Guerra = Matar para robar
0
K
10
#2
cocolisto
Sin colaboradores los sionistas asesinos lo tendrían dificil:
"Israel se apoya en los dos principales centros financieros de la UE, Irlanda y Luxemburgo, para financiar la guerra en Gaza y, por tanto, los crímenes contra la población palestina que le han valido el rechazo internacional. Para ello utiliza los conocidos como bonos de la diáspora, que Israel emite desde 1951 y cuyo volumen amplía cada vez que necesita sufragar sus campañas bélicas, haciendo llamamientos a las comunidades judías repartidas por el mundo para que contribuyan. Luxemburgo incurrirá en una "manifiesta falta de diligencia..
2
K
56
#3
efectogamonal
Sorpresón
2
K
36
