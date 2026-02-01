edición general
20 meneos
16 clics
Israel anuncia que Médicos sin Fronteras dejará de funcionar en Gaza el 28 de febrero

Israel anuncia que Médicos sin Fronteras dejará de funcionar en Gaza el 28 de febrero

Médicos sin Fronteras saldrá de Gaza y dejará de funcionar el 28 de febrero por no haber entregado el listado de sus trabajadores.

| etiquetas: sionismo , eeuu , gaza , genocidio , médicos sin fronteras
18 2 0 K 171 actualidad
8 comentarios
18 2 0 K 171 actualidad
Asimismov #2 Asimismov
Y si MSF entrega el listado de sus trabajadores, las FOI ya tendrían a quien buscar y disparar.
Se trata de eliminar a los testigos cualificados de Gaza y de lsrael.
9 K 124
#5 soberao *
Cosas como ésta demuestran que Israel es una dictadura teocrática. Porque voten a sus representantes no les libra de ser una dictadura por perseguir y criminalizar organizaciones humanitarias. No solo está Medicos sin Fronteras, sino que también arrestaron a la flotilla humanitaria, han criminalizado el trabajo de la ONU y otros organismos internacionales y todo porque no quieren testigos que informen con pelos y señales de lo que ocurre en el genocidio planificado en Palestina.
2 K 48
#6 Pitchford
#5 Hay que desacralizar a las democracias. Las democracias pueden ser imperialistas y genocidas, tanto temporalmente durante un período de gobierno como de forma duradera, si los electores apoyan en su mayoría ese tipo de políticas. También es cierto que las elecciones pueden ser adulteradas de mucha formas y el gobierno resultante no representar la voluntad de la mayoría de la población, que a su vez puede estar poco o mal informada.
1 K 27
#7 guillersk
#6 exacto!! Donde este un buen dictador ( que opine como yo ) que se quiten tonterías!!!
1 K 28
#8 soberao *
#6 "Las democracias pueden ser imperialistas y genocidas,"
No es cierto, cuando una "democracia" se vuelve genocida es porque hace tiempo que dejó de serlo. Que lo que era una democracia se ha degradado hacia una dictadura con elecciones en el mejor de los casos.

En Israel tenemos en el gobierno a prevadicadores y a imputados, a criminales de guerra, a terroristas neonazis y a gente que tolera todo esto. Nada de esto es una democracia y menos cuando es un estado…   » ver todo el comentario
0 K 17
#4 laruladelnorte
El ministerio capitaneado por Chikli acusa a MSF de violar de forma «sustancial y continuada» los procesos de registro, afirmando que estos están diseñados para «evitar el uso indebido de la cobertura humanitaria para actividades hostiles y terrorismo».

Asesinos acusando a quienes salvan vidas de terrorísmo. :wall:
2 K 41
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
La Junta por la Paz creada por Trump digo yo que algo tendrá que objetar
0 K 20

menéame