Israel amenaza con "tomar" Líbano para hacer frente a Hezbolá si Beirut "no sabe cómo controlar su territorio"

El Gobierno de Israel ha amenazado este jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" del partido-milicia chií Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamene."He advertido al presidente libanés que, si el Gobierno de Líbano no sabe cómo controlar su territorio y Hezbolá sigue disparando contra Israel, controlaremos el territorio y lo haremos nosotros". Ministro de defensa.
| etiquetas: israel , líbano , hezbolá , sionismo , oriente medio
La ONU y sus fuerzas militares son lo más inútil que hay. Y con esto no quiero decir que los integrantes de las Fuerzas Armadas que actúan bajo la bandera de la ONU sean incapaces, es que carecen de medios, más allá de armas ligeras y medias, y sobre todo tienen unas directrices de actuación que les impiden llevar a cabo prácticamente ninguna acción. Sólo son testigos y eso cuando les dejan.
Destruirlo
si le pudieran robar una habitación al piso del vecino fijo que lo hacian
Pero mañana me voy a tomar USA porque el Trumpetas no tiene ni puta idea.
Así, en un plis-plas.