Israel amenaza con "tomar" Líbano para hacer frente a Hezbolá si Beirut "no sabe cómo controlar su territorio"

El Gobierno de Israel ha amenazado este jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" del partido-milicia chií Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamene."He advertido al presidente libanés que, si el Gobierno de Líbano no sabe cómo controlar su territorio y Hezbolá sigue disparando contra Israel, controlaremos el territorio y lo haremos nosotros". Ministro de defensa.