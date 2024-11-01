edición general
Israel amenaza con "tomar" Líbano para hacer frente a Hezbolá si Beirut "no sabe cómo controlar su territorio"

El Gobierno de Israel ha amenazado este jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" del partido-milicia chií Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamene."He advertido al presidente libanés que, si el Gobierno de Líbano no sabe cómo controlar su territorio y Hezbolá sigue disparando contra Israel, controlaremos el territorio y lo haremos nosotros". Ministro de defensa.

JackNorte #1 JackNorte
Genocidas diciendo como se tienen que controlar territorios
#4 concentrado
#1 Entonces la ONU debería ocupar Israel, si no sabe comportarse como un país no genocida
strike5000 #9 strike5000
#4 ¿La quién?

La ONU y sus fuerzas militares son lo más inútil que hay. Y con esto no quiero decir que los integrantes de las Fuerzas Armadas que actúan bajo la bandera de la ONU sean incapaces, es que carecen de medios, más allá de armas ligeras y medias, y sobre todo tienen unas directrices de actuación que les impiden llevar a cabo prácticamente ninguna acción. Sólo son testigos y eso cuando les dejan.
#12 concentrado
#9 Of course, es un argumento retórico. Parece que tendré que acompañar los comentarios de "ironía", "broma", "retórico", porque cada vez los pilláis menos.
cabobronson #13 cabobronson
#4 ocupar? Pa qué
Destruirlo
Tarod #15 Tarod
#4 Todavía no has entendido que aquí se hace lo que Israel dice?
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#1 #3 como el vecino de mi tío tiene la piscina hecha una mierda, voy a decirle lo mismo para quedarme con su chalet
#8 OTANASIA
Hay que ver cuánta gente empeñada en que israel no pueda seguir con su genocidio y robo de territorio tranquilamente.
#10 omega7767
#8 envidiosos

si le pudieran robar una habitación al piso del vecino fijo que lo hacian :troll:
antesdarle #2 antesdarle
anexionando que es gerundio, ojalá Israel, Rusia y Estados Unidos implosionaran de una vez del ascazo que dan.
azathothruna #3 azathothruna
Y por que beirut no ataca a Israel?
Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero
#3 Por que no tiene poder ...
JackNorte #6 JackNorte
#3 #5 Y si ataca diran que son terroristas antisemitas
#7 kreator
#3 porque no tiene ni cuchillos para atacar a nadie, los llevan masacrando 40 años.
tranki #14 tranki *
Esta tarde me pilla mal.
Pero mañana me voy a tomar USA porque el Trumpetas no tiene ni puta idea.
Así, en un plis-plas.
#16 angar300
Hay que apretarles con Eurovisión, que es donde mas les duele,,,
