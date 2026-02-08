edición general
Israel acelera el control sobre Cisjordania con medidas para la extensión de las colonias judías

El plan facilita la compra de tierras para los asentamientos israelíes y se anuncia a unos días de la reunión entre Netanyahu y Trump en Estados Unidos

