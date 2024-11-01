edición general
Israel ataca las infraestructuras petroleras de Irán [EN]

La Fuerza Aérea israelí está atacando infraestructuras petrolíferas iraníes en Teherán, según funcionarios israelíes.

smilo #1 smilo
Después de colegios, desalinizadoras, infraestructura petrolera Irán ya tiene más que legitimidad para atacar lo que le dé la gana. Yo iría por sus desalinizadoras también, que coman pasteles beban tierra del desierto
#11 Toponotomalasuerte
#1 irán va a atacar las refinerías de haifa, según declaraciones oficiales. Entre ayer y hoy está dándoles duro. Las ratas nazis ya no saben que hacer con irán para parar la sangría. Ayer y hoy está siendo muy duro para todas las partes, por qué irán tb está recibiendo mucho, pero tanto hezbolá como irán están zurrando fino a los nazis genocidas entre ayer y hoy.
Norte de Teherán ardiendo, refinerías en karaj, koohak, shahram, una desalinizadora por el bando nazi.
5 oleadas metiendo misiles…   » ver todo el comentario
#2 Leclercia_adecarboxylata
¡A por la crisis mundial de petróleo! Entre todos podemos conseguirlo.
LaInsistencia #3 LaInsistencia
#2 Escucha. Con la tontería igual hasta conseguimos reducir la dependencia del petróleo y terminar de electrificar cosas evidentes, como el transporte marítimo y por carretera. Al final igual hasta se gana un nobel el zanahorio...
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#2 Yo ya estoy inflando las ruedas de mi bicicleta
#8 Dav3n
#6 Me cuelgo de ti, relacionado:

x.com/vick55top/status/2030324768457531815

Trump and his administration are beginning to lean toward seizing Kharg Island in the Persian Gulf, home to Iran's largest oil terminal, responsible for 90% of its oil exports.
#9 Icelandpeople
#8 Es todo tremendo. La semana que viene el diésel a 2€.

Y en un par de semanas el resto de productos otra vez hasta no sabemos dónde.
#5 Icelandpeople
Portada Bloomberg.  media
Connect #7 Connect
Pues esto puede provocar un desastre medioambiental enorme. Como sea así, afectará a varios países de golfo, no solo a Irán. Y lo siguiente serán las refinerías de ese países. No se si Estados Unidos podrá defenderlas a todos.
#10 Mandri20
Se han dejado las panaderías, la gente sigue comiendo pan por las mañanas!! Pan árabe, por supuesto. Es inconcebible.
