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Isabelle Huppert interpreta a 'La mujer más rica del mundo': "Tener muchísimo dinero crea fantasmas"

Isabelle Huppert interpreta a 'La mujer más rica del mundo': "Tener muchísimo dinero crea fantasmas"

El mito viviente del cine francés estrena un 'biopic' de Liliane Bettencourt, la dueña de L’Oreal, quien le regaló 1.000 millones de euros a su polémico mejor amigo.

| etiquetas: cine , películas , isabelle huppert
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1 comentarios
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#1 eipoc
Pobrecita, que alguien ayude a esta pobre muchacha, que tiene tanto dinero que le crea fantasmas. Si es que los ricos también tienen su penitencia, los pobres.
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menéame