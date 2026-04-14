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Isabelle Huppert interpreta a 'La mujer más rica del mundo': "Tener muchísimo dinero crea fantasmas"
El mito viviente del cine francés estrena un 'biopic' de Liliane Bettencourt, la dueña de L’Oreal, quien le regaló 1.000 millones de euros a su polémico mejor amigo.
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eipoc
Pobrecita, que alguien ayude a esta pobre muchacha, que tiene tanto dinero que le crea fantasmas. Si es que los ricos también tienen su penitencia, los pobres.
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