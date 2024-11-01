Isabel Rodríguez: "Si tuviera mayoría plantearía un 155 para intervenir la competencia en vivienda de Madrid"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que si tuviera mayoría en el Senado plantearía "un 155" para intervenir la competencia en materia de vivienda de la Comunidad de Madrid. "Sinceramente creo que sea imposible que hoy un madrileño medio pueda acceder a una vivienda y eso se lo debe a Isabel Díaz Ayuso", ha expuesto la titular de Vivienda.