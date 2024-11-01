edición general
7 meneos
7 clics
Isabel Rodríguez: "Si tuviera mayoría plantearía un 155 para intervenir la competencia en vivienda de Madrid"

Isabel Rodríguez: "Si tuviera mayoría plantearía un 155 para intervenir la competencia en vivienda de Madrid"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que si tuviera mayoría en el Senado plantearía "un 155" para intervenir la competencia en materia de vivienda de la Comunidad de Madrid. "Sinceramente creo que sea imposible que hoy un madrileño medio pueda acceder a una vivienda y eso se lo debe a Isabel Díaz Ayuso", ha expuesto la titular de Vivienda.

| etiquetas: vivienda , ayuso , isabel rodriguez , inmobiliario , madrid
6 1 0 K 70 actualidad
11 comentarios
6 1 0 K 70 actualidad
Comentarios destacados:    
lib_free #1 lib_free
No como en el resto del estado, como todo el mundo sabe en Barcelona la vivienda es super accesible y con un sueldo medio todo el mundo puede acceder a una vivienda sin problemas,:wall:
6 K 65
Meneanauta #4 Meneanauta *
#1 No solo Barcelona, es general. En Valencia es una locura.
Los de mi generación ya tenemos nuestras vidas medio solventadas. Me dan pena los jóvenes, para ellos tener una vivienda propia es un sueño inalcanzable.
1 K 39
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Como era eso de por la boca muere el pez...?
3 K 39
Priorat #5 Priorat
#2 Pues era: Por la boca muere el pez.
0 K 13
Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
#5 ahora sí.
Todo clarinete.
0 K 8
#3 kilometro80
Socia fundadora de Ayuseame
1 K 20
cosmonauta #6 cosmonauta *
No importa la ideología, al político español le sale la vena dictadora en cuanto te despistas un poco.

Luego hablamos de Trump
0 K 17
#7 Borgiano
Pero aparte de la soplapollez esta que ha soltado, ¿tiene pensado hacer algo con el problema de la vivienda?, lo digo porque está al frente de un ministerio que se creó específicamente para esto.
1 K 17
Cehona #8 Cehona
#7 Te lo acaba de contar, las competencias en Vivienda, son de las CC.AA.
0 K 16
#10 Borgiano
#8 Entonces que quiten el ministerio de la vivienda.
0 K 8
#9 Katos
#7 lo raro es que no venga alguien a decir que las viviendas son cuestión e las comunidades y por lo tanto el gobierno no puede hacer nada
0 K 9

menéame