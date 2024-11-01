Isaac Moreno Gallo VS Néstor Marqués y la POLÉMICA por las Sandalias Romanas  

En este video te cuento la polémica reciente en Isaac Moreno Gallo y Néstor Marqués, dos divulgadores sobre historia romana y yacimientos arqueológicos que tienen un salseo que pica si extiende.
Lo de Gallo con los acuedustos ... pues suele tener bastante sentido lo que dice (tampoco detecto yo cuando mete la pata, que como todos los humanos, lo hará) pero luego se mete solo en unos jardines (como casi que dice que en Roma no hay esclavos, que era todo trabajo especializado y pagado ... como si no fueran más valiosos los esclavos con una profesión) y el otro tampoco sé por qué se empeña en los aljibes cuando no acaban de encjar del todo (yo no pondría un aljibe para recoger agua arriba, lo pondría abajo para recoger más)
Para mí que uno mete la pata con los aljibes y el otro la mete con su sociedad ideal romana.
#1 totalmente de acuerdo, cuando Gallo habla de Roma pareciera que habla de una arcadia feliz. Siendo como era una civilización crudelísima. En cuanto a piedras es un crack y he aprendido muchísimo con él. De temas sociales mejor no darle bola y leer a Mary Beard, o verla en youtube, que tiene cosas flipantes.
En esta polémica creo que Márques lleva más razón, pero lo que debería ser una discusión "normal" sobre interpretaciones de evidencias o arqueología, Gallo la ha mantenido por no dar su brazo a torcer en alguna cosa, o simplemente admitir que no se sabe en realidad como era.