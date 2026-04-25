El 8 de abril, aviones israelíes bombardearon el ferrocarril China-Irán , componente clave de la ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín. De entre todos los objetivos que la maquinaria terrorista sionista podría haber atacado, cabía preguntarse por qué un proyecto de infraestructura patrocinado por China (...) La paridad entre Occidente y el mundo no occidental es el imperativo fundamental del siglo XXI. Cualquier nación o bloque puede estar a favor o en contra de esta posibilidad, pero no se podrá detener el curso de la historia..
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Pero ahora, EEUU manteniendo las guerras de Iran y Ucrania, provocando a China a través de Japón, construyendo más bases militares y ampliando las que tiene, parece que intenta involucrar a Europa, Japón y sus paises subditos en una guerra contar Rusia y China que sería global.
Europa es uno de lso que financia esta guerra global , y además los indicios apuntan a que EEUU y los politicos traidores europeos (PPSOE también) pretenden crear un ejercito europeo para que también pongamos los muertos. PPSOE voto a favor del rearme y la financiacion de la guerra de Ucrania
En Siria se siguen dando de leches, al igual que en Libia.
Y tienes toda la razón, me había olvidado de Yemen y sobre todo Líbano que está siendo invadido por los sionazis.
Dios mío, qué malas son las drogas.
Legitimación de Rusia: Argumenta que Rusia solo busca una "arquitectura de seguridad" justa y que sus invasiones o acciones militares son respuestas a las "causas profundas" provocadas por la expansión de la OTAN.
Victimización y Fortaleza: Presenta a Irán y Rusia como naciones que se han fortalecido a través de la confrontación y que ahora son los motores de un cambio histórico necesario.