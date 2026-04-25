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Irán y Ucrania: dos escenarios en la única guerra

El 8 de abril, aviones israelíes bombardearon el ferrocarril China-Irán , componente clave de la ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín. De entre todos los objetivos que la maquinaria terrorista sionista podría haber atacado, cabía preguntarse por qué un proyecto de infraestructura patrocinado por China (...) La paridad entre Occidente y el mundo no occidental es el imperativo fundamental del siglo XXI. Cualquier nación o bloque puede estar a favor o en contra de esta posibilidad, pero no se podrá detener el curso de la historia..

| etiquetas: irán , ucrania , israel , eeuu , china
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9 comentarios
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Beltenebros #1 Beltenebros
Las guerras en Europa y Asia Occidental se prolongan. En cada caso, lo que está en juego, por lo que se lucha y contra lo que se combate, es un reequilibrio de poder que, cuando finalmente se concrete, tendrá una trascendencia histórica mundial.
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#7 tierramar
Son una única guerra: las guerras de EEUU. El pais que mas paises y muertes ha provocado en la historia de la humanidad.
Pero ahora, EEUU manteniendo las guerras de Iran y Ucrania, provocando a China a través de Japón, construyendo más bases militares y ampliando las que tiene, parece que intenta involucrar a Europa, Japón y sus paises subditos en una guerra contar Rusia y China que sería global.
Europa es uno de lso que financia esta guerra global , y además los indicios apuntan a que EEUU y los politicos traidores europeos (PPSOE también) pretenden crear un ejercito europeo para que también pongamos los muertos. PPSOE voto a favor del rearme y la financiacion de la guerra de Ucrania
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Podemos añadir Siria, Irak, Afganistán, Libia, Venezuela en la ecuación.
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Beltenebros #3 Beltenebros
#2 Sí, supongo que el artículo ha preferido centrarse en las dos guerras activas, pero están también los que has mencionado. Y no te olvides de Yemen, Líbano...
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

En Siria se siguen dando de leches, al igual que en Libia.

Y tienes toda la razón, me había olvidado de Yemen y sobre todo Líbano que está siendo invadido por los sionazis.
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suppiluliuma #8 suppiluliuma
Resumen de este envío: un cretino intenta convencernos de que la guerra de Ucrania es parte de una estrategia de EEUU contra China o algo así, mientras Trump lleva más de un año intentando obligar a los ucranianos a que se rindan a Rusia.

Dios mío, qué malas son las drogas.
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ElBeaver #5 ElBeaver
el análisis más realista suele ser aquel que reconoce que todos los bandos mienten, todos buscan poder y ninguno actúa por pura benevolencia. El artículo que parece estar diseñado más para confirmar los sesgos de quienes ya se oponen a Occidente que para ofrecer una visión equilibrada del tablero mundial.
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#9 El_dinero_no_es_de_nadie
Que tendrá que ver la guerra del imperialista de Putin con la de Iran
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ElBeaver #4 ElBeaver
resumen: El artículo valida las demandas de Moscú y Teherán, presentándolas como legítimas y necesarias para la estabilidad mundial.

Legitimación de Rusia: Argumenta que Rusia solo busca una "arquitectura de seguridad" justa y que sus invasiones o acciones militares son respuestas a las "causas profundas" provocadas por la expansión de la OTAN.

Victimización y Fortaleza: Presenta a Irán y Rusia como naciones que se han fortalecido a través de la confrontación y que ahora son los motores de un cambio histórico necesario.
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menéame