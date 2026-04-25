El 8 de abril, aviones israelíes bombardearon el ferrocarril China-Irán , componente clave de la ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín. De entre todos los objetivos que la maquinaria terrorista sionista podría haber atacado, cabía preguntarse por qué un proyecto de infraestructura patrocinado por China (...) La paridad entre Occidente y el mundo no occidental es el imperativo fundamental del siglo XXI. Cualquier nación o bloque puede estar a favor o en contra de esta posibilidad, pero no se podrá detener el curso de la historia..