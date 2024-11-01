·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7609
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
7653
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
7659
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
3856
clics
La viñeta: Títeres
5115
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
más votadas
355
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
344
El presidente del Consejo Europeo,António Costa, se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"
439
¡Más de 2 euros por litro de Diesel! ¿Nos están estafando las gasolineras?
355
Arabia Saudí bate récords de ejecuciones con más de 1.130 personas decapitadas en cinco años
307
Israel vuelve a usar fósforo blanco en Líbano: ¿Qué es y por qué es ilegal su uso contra civiles?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
26
clics
Irán recomienda a Trump que "tenga cuidado" para "no ser eliminado": "La nación no tiene miedo de sus amenazas vacías"
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha asegurado que otros líderes 'más grandes' que Trump no han logrado eliminar a la nación iraní.
|
etiquetas
:
irán
,
trump
,
guerra
,
amenaza de muerte
9
2
0
K
118
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
118
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
jm22381
*
Lo gracioso es que las amenazas las hace Lariyani, que tiene una hija en EEUU, sobrinos en Reino Unido y Canadá. Trump podría amenazarle de vuelta...
www.meneame.net/story/miembros-elite-gobernante-iran-acusados-hipocres
1
K
40
#3
Albarkas
Solamente le ha faltado decir: "Que estoy mu loco, ¿Eh?"
1
K
29
#4
Dramaba
#3
Es necesario?
0
K
10
#5
azathothruna
Seria epico que alguien del liderazgo de USrael o gringolandia la palme por un ataque irani
Si se cargan al Hitleryahu, seria feriado global de celebracion
0
K
18
#2
kinz000
Realmente no sé por qué no lo intentan más, los israelíes y ellos no tienen ningún problema en ir matando y secuestrando líderes.
No digo que esté bien, pero si yo fuera un enemigo de estos países lo intentaría cada día, no sé si lo conseguiría pero estos no iban a estar tranquilos, ellos y sus allegados.
Y estoy convencido de que hay palestinos e iraníes que han perdido a toda su familia que no tendrían ningún problema en morir intentándolo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si se cargan al Hitleryahu, seria feriado global de celebracion
No digo que esté bien, pero si yo fuera un enemigo de estos países lo intentaría cada día, no sé si lo conseguiría pero estos no iban a estar tranquilos, ellos y sus allegados.
Y estoy convencido de que hay palestinos e iraníes que han perdido a toda su familia que no tendrían ningún problema en morir intentándolo.