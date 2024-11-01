edición general
Irán recomienda a Trump que "tenga cuidado" para "no ser eliminado": "La nación no tiene miedo de sus amenazas vacías"

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha asegurado que otros líderes 'más grandes' que Trump no han logrado eliminar a la nación iraní.

| etiquetas: irán , trump , guerra , amenaza de muerte
jm22381 #1 jm22381 *
Lo gracioso es que las amenazas las hace Lariyani, que tiene una hija en EEUU, sobrinos en Reino Unido y Canadá. Trump podría amenazarle de vuelta... www.meneame.net/story/miembros-elite-gobernante-iran-acusados-hipocres
1 K 40
#3 Albarkas
Solamente le ha faltado decir: "Que estoy mu loco, ¿Eh?" :troll:
1 K 29
Dramaba #4 Dramaba
#3 Es necesario? :troll:
0 K 10
azathothruna #5 azathothruna
Seria epico que alguien del liderazgo de USrael o gringolandia la palme por un ataque irani
Si se cargan al Hitleryahu, seria feriado global de celebracion
0 K 18
kinz000 #2 kinz000
Realmente no sé por qué no lo intentan más, los israelíes y ellos no tienen ningún problema en ir matando y secuestrando líderes.
No digo que esté bien, pero si yo fuera un enemigo de estos países lo intentaría cada día, no sé si lo conseguiría pero estos no iban a estar tranquilos, ellos y sus allegados.
Y estoy convencido de que hay palestinos e iraníes que han perdido a toda su familia que no tendrían ningún problema en morir intentándolo.


