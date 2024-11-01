Miembros de la élite gobernante de Irán, acusados de hipocresía por la vida de sus hijos en Occidente [ENG]  

Miembros de la élite gobernante han sido acusados de una hipocresía descarada al utilizar la riqueza del Estado para financiar la vida de sus hijos en Occidente mientras aumenta la miseria y la represión en Irán. Figuras como Ali Larijani, asesor de seguridad nacional y clave en la represión tiene una hija en EEUU y sobrinos en Reino Unido y Canadá a pesar de ser uno de los críticos más feroces con los valores occidentales. La indignación hacia los aghazadehs —como se conoce a los hijo de la élite— es extrema tras la represión de las protestas