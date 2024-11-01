Miembros de la élite gobernante de Irán, acusados de hipocresía por la vida de sus hijos en Occidente [ENG]  

Miembros de la élite gobernante han sido acusados de una hipocresía descarada al utilizar la riqueza del Estado para financiar la vida de sus hijos en Occidente mientras aumenta la miseria y la represión en Irán. Figuras como Ali Larijani, asesor de seguridad nacional y clave en la represión tiene una hija en EEUU y sobrinos en Reino Unido y Canadá a pesar de ser uno de los críticos más feroces con los valores occidentales. La indignación hacia los aghazadehs —como se conoce a los hijo de la élite— es extrema tras la represión de las protestas
Ya sabes, esos de "hazte a ti mismo", "solo tendrás lo que generes", "esfuérzate y llegarás lejos", etc.
Como siempre, las élites vendiendo relatos que ni ellos se han leído.
Cuántas empresas defensoras del libre mercado cuando les vienen mal dadas solicitan el rescate al gobierno?
Toda política, religión y libre mercado se rigen por un mandamiento:
La ley del embudo
Al final es lo de siempre, quien tiene poder hace lo que quiere, el que no, lo que debe.