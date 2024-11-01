edición general
16 meneos
31 clics
Miembros de la élite gobernante de Irán, acusados de hipocresía por la vida de sus hijos en Occidente [ENG]

Miembros de la élite gobernante de Irán, acusados de hipocresía por la vida de sus hijos en Occidente [ENG]  

Miembros de la élite gobernante han sido acusados de una hipocresía descarada al utilizar la riqueza del Estado para financiar la vida de sus hijos en Occidente mientras aumenta la miseria y la represión en Irán. Figuras como Ali Larijani, asesor de seguridad nacional y clave en la represión tiene una hija en EEUU y sobrinos en Reino Unido y Canadá a pesar de ser uno de los críticos más feroces con los valores occidentales. La indignación hacia los aghazadehs —como se conoce a los hijo de la élite— es extrema tras la represión de las protestas

| etiquetas: irán , hijos , élite , aghazadehs , occidente
15 1 1 K 288 actualidad
10 comentarios
15 1 1 K 288 actualidad
Comentarios destacados:      
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Vaya, calcadito a lo que sucede con los hijos de los dictadores y generales de la dictadura cubana.
10 K 124
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 bueno, los hijos de Arabia Saudí, Marruecos… la buena vida llama
3 K 46
Andreham #7 Andreham
#2 Vaya, calcadito a lo que sucede con los hijos de los empresarios y liberales de occidente.

Ya sabes, esos de "hazte a ti mismo", "solo tendrás lo que generes", "esfuérzate y llegarás lejos", etc.

Como siempre, las élites vendiendo relatos que ni ellos se han leído.
5 K 59
Mediorco #1 Mediorco
Uhh este artículo suena a que quieren liberar Irán
4 K 60
#10 XXguiriXX
#1 Pues sí. Qué basura de medios servilistas a EEUU, hasta The Guardian :-S Ese vacío que están dejando debería ser aprovechado por alguien más que TikTok, por sitios como Menéame y Reddit.
0 K 15
#8 meneametemp *
Cuantos diputados de izquierda que tanto defenestran la educación privada/concertada no llevan a sus hijos a colegios público?

Cuántas empresas defensoras del libre mercado cuando les vienen mal dadas solicitan el rescate al gobierno?

Toda política, religión y libre mercado se rigen por un mandamiento:

La ley del embudo

Al final es lo de siempre, quien tiene poder hace lo que quiere, el que no, lo que debe.
1 K 24
aupaatu #5 aupaatu
Y esto solo pasa en Iran y en las Teocracias criticas con Israel ,en el mundo libre y democratico no se da.
1 K 23
fofito #6 fofito
#5 Y en el mundo teocrático afín al Imperio tampoco
0 K 10
#9 Juantxi
Pues si quieren un poco a sus hijos, mejor se los llevaban fuera de los países anglosajones. No sé si es creíble esta noticia.
0 K 12
#3 Cincocuatrotres
Haciendo ambiente, los esparcidores de la libertad dominan el divide y venceras, pronto saltaran las incubadoras por las ventanas.
0 K 8

menéame