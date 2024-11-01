Irán rechaza pactar un alto el fuego temporal mientras Trump insiste en que su ultimátum es "improrrogable"

Irán ha rechazado la propuesta estadounidense de un alto el fuego de 45 días e insiste en que el cese de las hostilidades debe pasar por un acuerdo general que incluya el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país, según avanzó Reuters por la mañana y confirmó la agencia estatal iraní IRNA. El presidente de EEUU, por su parte, ha rechazado este lunes prorrogar el ultimátum dado a Irán, que vence este martes a las 20.00 en Washington DC –2.00 del miércoles, hora peninsular española–.
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Solo esas dos condiciones ya serían un logro internacional sin precedentes
Además la encrucijada en la que ha puesto a EEUU es una muy particular... solo puede ganar esta guerra si pierde todo lo demás...
a la de 1
a la de 2
a la de 2 y medio...
2 con 75...
Mira que me enfado...