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Irán rechaza pactar un alto el fuego temporal mientras Trump insiste en que su ultimátum es "improrrogable"

Irán rechaza pactar un alto el fuego temporal mientras Trump insiste en que su ultimátum es "improrrogable"

Irán ha rechazado la propuesta estadounidense de un alto el fuego de 45 días e insiste en que el cese de las hostilidades debe pasar por un acuerdo general que incluya el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país, según avanzó Reuters por la mañana y confirmó la agencia estatal iraní IRNA. El presidente de EEUU, por su parte, ha rechazado este lunes prorrogar el ultimátum dado a Irán, que vence este martes a las 20.00 en Washington DC –2.00 del miércoles, hora peninsular española–.

| etiquetas: irán , rechaza , alto , fuego , trump , improrrogable
12 2 0 K 105 politica
9 comentarios
12 2 0 K 105 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Irán debe exigir la publicación de los archivos Epstein y la retirada de los territorios ocupados palestinos.

Solo esas dos condiciones ya serían un logro internacional sin precedentes
5 K 91
ipanies #4 ipanies
#1 Y que les indemnicen por lo destruido de gratis... Es que todo este asunto es un sinsentido sionista difícil de entender.
0 K 12
ombresaco #6 ombresaco
#1 A ver si va a considerar que los territorios ocupados palestinos es volver a las fronteras de 1946
0 K 11
#8 detectordefalacias
#1 A Irán ya ha ganado, y ha ganado en lo que no se ve. EEUU ha perdido estatus, credibilidad, alianzas y, sobre todo, imagen.

Además la encrucijada en la que ha puesto a EEUU es una muy particular... solo puede ganar esta guerra si pierde todo lo demás...
1 K 13
Herumel #2 Herumel
Iran sabe que Trump solo quiere rearmarse y darle tiempo a la logística, pero que después continuará.
5 K 70
Huaso #7 Huaso
#2 ese es el tema que es una tregua asimétrica que solo beneficia a USA e Israel
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Yorga77 #3 Yorga77
Bueno pues bien ya están todos los payasos en la pista ya veremos y si tenemos Taco el martes o bien una sucesión de crímenes de guerra. :-S :palm:
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ombresaco #5 ombresaco *
Como no te lo comas a la de 3, te vas a enterar...
a la de 1
a la de 2
a la de 2 y medio...
2 con 75...
Mira que me enfado...
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antesdarle #9 antesdarle
Los ultimátums de Trump son como las dos semanas de Putin.
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menéame