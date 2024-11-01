Irán: La presencia de un portaaviones estadounidense en el Mar Rojo supone una amenaza para nosotros, y atacaremos sus centros de apoyo en la región

Las Fuerzas Armadas iraníes confirmaron hoy, domingo, que la presencia del portaaviones estadounidense Gerald Ford en el Mar Rojo constituye una amenaza para Irán. Según la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní (ISNA), el coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Khatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió que los centros que prestan apoyo al portaaviones estadounidense en la región, incluidos los servicios de suministro y mantenimiento, son considerados objetivos legítimos para Irán.

| etiquetas: gerald ford , irán , suministro y mantenimiento , objetivo legítimo , mar rojo
Laro__ #1 Laro__
Tranquilos,  media
rogerius #2 rogerius
EEUU no se puede quejar. Irán aplica sus mismas tácticas. Pone sanciones a las naciones colaboracionistas. Ya saben qué hacer si no quieren pepinos.
