Irán pidió a Alemania que aclarara el papel de la base estadounidense en Ramstein (francés)

Teherán pidió a Alemania que "aclarar el papel" "Dejemos que Ramstein, la mayor base militar estadounidense en Europa, participe en la guerra en Oriente Medio", anunció Majid Nili Ahmadabadi, embajador de Irán en Berlín, en una entrevista con la Agence France-Presse. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, había dicho anteriormente que no veía "Actualmente no hay motivos para dudar de la legalidad del uso de Ramstein" por los Estados Unidos.