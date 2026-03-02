Irán mantiene el pulso mientras EEUU sufre bajas inesperadas y la posible baja de un portaviones [ENG]

Irán reclama 650 bajas en las filas estadounidenses y haber golpeado un portaviones. A pesar del fuerte ataque inicial, ha mostrado una capacidad sorprendente de respuesta bajo una estrategia basada en varios puntos importantes como iniciar a toda la región. Informes israelíes aseguran que irán también ha mejorado su capacidad de lanzar misiles, con oleadas de 20-30 y sospechan que pueda llegar a aumentar hasta 90. Se esperan tiempos difíciles.
| etiquetas: iran , eeuu , bajas , resistencia , portaviones , guerra , misiles
www.fastcheck.cl/2026/03/02/video-portaviones-uss-abraham-lincoln-quem
Obviamente ambas partes se cuidan de no mostrar los daños sufridos...
Es como cuando Ucrania hundio el Movska.. las fotos salieron a las horas
Dos bulos por el precio de uno:
El Lincoln continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní».
Averías mecánicas o problemas en sus lanzaderas de aviones también le ponen fuera de servicio fácilmente, un blanco muy grande y caro sin valor que aportar a la operación.
Estoy de acuerdo. En el momento que le den de verdad, vamos a tener mucha más información y a todos nuestros NATOntados votando negativo.
Encima hay como 5.000 personas en un barco de estos .. lo de guardar el secreto será casi imposible (más toda la gente que hay en los barcos de escolta)
Comercializado por la corporación estatal CASIC como “el mejor misil antibuque del mundo”, su mera integración en el arsenal iraní eleva la amenaza sobre las unidades de superficie
… » ver todo el comentario
Los grandes portaaviones además de radar de largo alcance, su defensa se basa en los aviones Awacs que llevan, alargando la protección 800 km.
Y como es un radar a varios kilómetros de altura, aunque el avión que transporta el misil vuele a ras de suelo es detectado.
La jerarquía están muy diversificada por que así la han diseñado precisamente por si alguno muere.
Ese tipo tenía ya 82 años o más. No se hasta que punto tomaba verdaderas decisiones militares.
Y desde luego EEUU lleva más de 4 bajas. En el avión con los primeros ataúdes, ya se veían como al menos 9...