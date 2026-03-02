Irán mantiene el pulso mientras EEUU sufre bajas inesperadas y la posible baja de un portaviones [ENG]

Irán reclama 650 bajas en las filas estadounidenses y haber golpeado un portaviones. A pesar del fuerte ataque inicial, ha mostrado una capacidad sorprendente de respuesta bajo una estrategia basada en varios puntos importantes como iniciar a toda la región. Informes israelíes aseguran que irán también ha mejorado su capacidad de lanzar misiles, con oleadas de 20-30 y sospechan que pueda llegar a aumentar hasta 90. Se esperan tiempos difíciles.