Irán mantiene el pulso mientras EEUU sufre bajas inesperadas y la posible baja de un portaviones [ENG]

Irán reclama 650 bajas en las filas estadounidenses y haber golpeado un portaviones. A pesar del fuerte ataque inicial, ha mostrado una capacidad sorprendente de respuesta bajo una estrategia basada en varios puntos importantes como iniciar a toda la región. Informes israelíes aseguran que irán también ha mejorado su capacidad de lanzar misiles, con oleadas de 20-30 y sospechan que pueda llegar a aumentar hasta 90. Se esperan tiempos difíciles.

17 comentarios
A.more
#3 lastima

meroespectador
#5 De la misma forma que no deseo víctimas en el lado Iraní, tampoco deseo víctimas norteamericanas en ambos casos por la ambición y locura de sus líderes. A estos líderes en ambos lados si les deseo que sufran las consecuencias de sus actos contra sus pueblo y otros pueblos.

DocendoDiscimus
#3 El video sí. Pero parece que el portaaviones lo han retirado hacia el Índico. No es necesario que arda o se hunda para que quede inoperativo. Yo no tengo claro qué ha pasado realmente ahí.

meroespectador
#8 Si no va a puerto, nada grave.

DocendoDiscimus
#9 No sé a dónde ha ido, la verdad. Sé que lo retiraron, así que quizá le atinaron y se replegaron, o primero se retiraron y pusieron otro rumbo.

calde
#9 pero cómo sabes que sigue operativo? Tuvo bajas? se cayó algún avión o tripulante al mar? Porque se momento creo que no hay fotos o vídeo, no?

Obviamente ambas partes se cuidan de no mostrar los daños sufridos...

Obviamente ambas partes se cuidan de no mostrar los daños sufridos...

Don_Pixote
#11 seria el trofeo mas gordo de la historia y estoy seguro que China tiene un satelite apuntandolo en todo momento..


Es como cuando Ucrania hundio el Movska.. las fotos salieron a las horas

HeilHynkel
#3

Dos bulos por el precio de uno:

El Lincoln continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní».

meroespectador
#12 Es muy difícil ocultar algo así, un barco tan grande humeando y dañado por misiles con tantos satélites mirando la zona, sin duda algo saldría, especialmente en canales de China o Rusia que rápidamente tratarían de sacar la información. Pero solo hay imágenes de fake news.
Averías mecánicas o problemas en sus lanzaderas de aviones también le ponen fuera de servicio fácilmente, un blanco muy grande y caro sin valor que aportar a la operación.

HeilHynkel
#15

Estoy de acuerdo. En el momento que le den de verdad, vamos a tener mucha más información y a todos nuestros NATOntados votando negativo.

Encima hay como 5.000 personas en un barco de estos .. lo de guardar el secreto será casi imposible (más toda la gente que hay en los barcos de escolta)

calde
#4 Claro, lo dice la propia noticia. Cuál es la duda?

laruladelnorte
El misil que cambia la ecuación naval. Lo contaba en exclusiva Reuters. Irán está a punto de cerrar la compra del CM-302 chino, un misil de crucero antibuque supersónico con alcance cercano a los 290 kilómetros y diseñado para volar bajo y rápido, reduciendo el tiempo de reacción de las defensas navales.
Comercializado por la corporación estatal CASIC como “el mejor misil antibuque del mundo”, su mera integración en el arsenal iraní eleva la amenaza sobre las unidades de superficie



El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Eso si es una amenaza para los navíos que no disponen de radar de largo alcance.

Los grandes portaaviones además de radar de largo alcance, su defensa se basa en los aviones Awacs que llevan, alargando la protección 800 km.
Y como es un radar a varios kilómetros de altura, aunque el avión que transporta el misil vuele a ras de suelo es detectado.

Connect
#4 Las jerarquías en esos países funcionan diferente. La realidad es que el Jomeini ese estaba ya muerto y apenas dos horas después Irán reaccionaba coordinadamente.

La jerarquía están muy diversificada por que así la han diseñado precisamente por si alguno muere.

Ese tipo tenía ya 82 años o más. No se hasta que punto tomaba verdaderas decisiones militares.

calde
Tengo curiosidad por saber qué pasó realmente con el portaviones...

Y desde luego EEUU lleva más de 4 bajas. En el avión con los primeros ataúdes, ya se veían como al menos 9...

myuser
#4 #1 Pero el jomeini sigue espachurrado ?


menéame