Irán incauta un petrolero extranjero que transportaba 6 millones de litros ‘de diésel de contrabando’ en el Golfo de Omán [eng]

Irán ha incautado un petrolero extranjero que presuntamente transportaba 6 millones de litros de “diésel de contrabando” en el golfo de Omán, informó el viernes la prensa estatal iraní. Irán, que tiene algunos de los precios del combustible más bajos del mundo debido a los fuertes subsidios y a la caída del valor de su moneda nacional, ha estado combatiendo el contrabando generalizado de combustible tanto por tierra hacia países vecinos como por mar hacia los Estados árabes del Golfo.
