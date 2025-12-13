edición general
Irán incauta un petrolero extranjero que transportaba 6 millones de litros ‘de diésel de contrabando’ en el Golfo de Omán [eng]

Irán ha incautado un petrolero extranjero que presuntamente transportaba 6 millones de litros de “diésel de contrabando” en el golfo de Omán, informó el viernes la prensa estatal iraní. Irán, que tiene algunos de los precios del combustible más bajos del mundo debido a los fuertes subsidios y a la caída del valor de su moneda nacional, ha estado combatiendo el contrabando generalizado de combustible tanto por tierra hacia países vecinos como por mar hacia los Estados árabes del Golfo.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Han visto que EEUU puede hacerlo sin si secuencias y quieren imitarlos xD
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
#1 Deberían haber dicho que el petrolero iba cargado de fentanilo, para mayor troleada.
kipper #6 kipper
Probablemente tiene que ver con esto:
Estados Unidos frustró el envío de material militar chino interceptando un barco con destino a Irán
es.euronews.com/2025/12/13/estados-unidos-frustro-el-envio-de-material
alfre2 #3 alfre2
Extranjeros… de dónde exactamente? Es para una cosa
ixo #4 ixo
¡Qué escándalo! Han descubierto que aquí se juega. xD
#5 Tronchador.
Buuuuhhh lo que ha dicho. Y ahí lo dejo.
Anglos, piratas.
