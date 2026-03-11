Irán exporta más petróleo a través del Estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra (EN)

Irán está exportando más petróleo a través del Estrecho de Ormuz que antes de la guerra. The Wall Street Journal informó esto sobre la base de datos de Kpler, una compañía que rastrea los datos de petróleo en tiempo real y analiza los movimientos de los buques y los flujos de productos básicos.
| etiquetas: irán , petroleo , eeuu , sionismo , ormuz , israel
..Hoy en el telediario dicen que España podría no recibir petroleo-gasoil en los proximos 100 días. Dado que europa no somos el principal destino del petroleo del golfo persico ¿Donde están los petroleros que venían a España? ¿Han volado? Estoy seguro que las navieras-petroleras están ahora haciendo cabalas, reuniones intempestivas, pero me resulta curioso como los medios se limitan a datos tan superficiales.
Miraba otra reporte que dice que china tiene cientos de barcos frente a sus costas cargado con petróleo iraní, ruso y venezolano. Y está ahí , esperando.