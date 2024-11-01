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Irán desprecia el doble juego de Trump: un plan de paz "engañoso" mientras envía tropas de élite a Oriente Medio

Irán desprecia el doble juego de Trump: un plan de paz "engañoso" mientras envía tropas de élite a Oriente Medio

El recelo de Irán, la ambición hegemonista de Israel y el envío por EEUU de fuerzas de desembarco a Oriente Medio ensombrecen el plan de paz de 15 puntos de Trump.

| etiquetas: iran , desprecia , doble juego , trump , eeuu , israel , paz engañosa
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
A lo largo de la historia reciente hay cientos de ejemplos en donde las promesas, acuerdos y hasta incluso documentos firmados son incumplidos por los anglosajones. La palabra y firma de esta gente no sirve para nada, no son creíbles.
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uyquefrio #9 uyquefrio
#4 Son piratas...
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#8 angar300
EEUU debe reconocer la derrota, entregar las armas y someterse a un jurado internacional sobre crímenes de guerra como potencia agresora. No es pedir tanto ¿No? Ya lo hizo Alemania, por los mismos motivos...
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Normal, el dictador gringo ya ni se molesta en ocultar sus mentiras.
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smilo #7 smilo
Ya les han engañado 2 veces, 3 ya no
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azathothruna #10 azathothruna
Hombre blanco habla con lengua de serpiente
Solo hay una solucion contra serpientes que no respetan tu casa, y joden por codicia
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Spirito #2 Spirito
¿El Zanahorio mintiendo? No puede ser. ¬¬
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devilinside #3 devilinside
Qué sobraos los iraníes. Cuando pueden negociar y ser bombardeados a la vez
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#11 pirat *
El régimen terrorista yanki.
Bueno angloasesionaziyanki.
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Solinvictus #6 Solinvictus
Para que quieren negociar con naranjito si el que manda es bibi.
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#5 Hoypuedeserungrandia
El problema es que ahora mismo nadie se fía de Zanahorio, antes tampoco , pero ahora mismo está como para ponerle un cascabel para saber por dónde va. Quizas un dia sabremos que tipo de problema psicológico tiene.
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Mikhail #12 Mikhail
#5 Megalomanía, sociopatía, conductas narcisistas, egocentrismo, supremacismo, racismo, sexismo, fantasías religiosas, mesianismo.... Hay unas cuantas. >:-(
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menéame