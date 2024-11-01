Irán desmiente información sobre disposición de diálogo con EE.UU

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, rechazó las informaciones que circulaban en redes sobre la posible disposición por parte de Irán a establecer conversaciones con Washington. «No negociaremos con Estados Unidos», expresaba Larijani en una publicación en su cuenta en la red social X donde marcaba una publicación de Al Jazeera sobre un informe de Wall Street.
| etiquetas: eeuu , irán , trump , negociaciones , propaganda , bulo , nuclear , israel
Da lo mismo lo que se acuerde con Trump porque después no lo cumple, un día dice blanco y al siguiente negro, un día te dice que va a publicar los archivos de Epstein y otro que no los va a publicar porque no le interesan a nadie.
No se negocia con terroristas, se les mete en la cárcel.
A ver si hay suerte y se follan a estos hijoputas y viven su propio Vietnam. Y que conste que no tengo ninguna simpatía por el régimen de los Ayatolas. Pero lo de EE.UU ya roza la locura absoluta.
El único trato posible es que EEUU se retire de la región e Israel desaparezca y para eso no hace falta sentarse en la mesa, solo tienen que coger sus bártulos y volver a su cloaca.
En cuanto a la segunda línea, efectivamente Irán sabe lo que hace y también es verdad que lo que está llevando a cabo lo ha avisado en innumerables ocasiones. Esa es la diferencia entre quien miente y quien es transparente.
Esto va a doler, pero si saben jugar bien sus cartas pueden hacer mucha pupa al resto del "mundo libre" jodiendo el tráfico marítimo.