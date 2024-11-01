Irán desmiente información sobre disposición de diálogo con EE.UU

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, rechazó las informaciones que circulaban en redes sobre la posible disposición por parte de Irán a establecer conversaciones con Washington. «No negociaremos con Estados Unidos», expresaba Larijani en una publicación en su cuenta en la red social X donde marcaba una publicación de Al Jazeera sobre un informe de Wall Street.