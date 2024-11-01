edición general
Irán desmiente información sobre disposición de diálogo con EE.UU

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, rechazó las informaciones que circulaban en redes sobre la posible disposición por parte de Irán a establecer conversaciones con Washington. «No negociaremos con Estados Unidos», expresaba Larijani en una publicación en su cuenta en la red social X donde marcaba una publicación de Al Jazeera sobre un informe de Wall Street.

#3 Piscardo_Morao *
¿Como se va a negociar con alguien que no tiene palabra?

Da lo mismo lo que se acuerde con Trump porque después no lo cumple, un día dice blanco y al siguiente negro, un día te dice que va a publicar los archivos de Epstein y otro que no los va a publicar porque no le interesan a nadie.

No se negocia con terroristas, se les mete en la cárcel.
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#3 ¿Qué cárcel si aunque lo juzguen la gente lo vuelve a votar y él se autoindulta?
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#3 Pero si este hijoputa fue el que ha forzado esta situación. YA TENÍAN UN TRATADO y Trump se salio unilateralmente. Y de esos polvos estos lodos.

A ver si hay suerte y se follan a estos hijoputas y viven su propio Vietnam. Y que conste que no tengo ninguna simpatía por el régimen de los Ayatolas. Pero lo de EE.UU ya roza la locura absoluta.
#8 eipoc *
#3 ni tienen palabra ni tienen intención de nada, ya lo han demostrado demasiadas veces, incluidas las negociaciones nucleares actuales previas al comienzo de la guerra.

El único trato posible es que EEUU se retire de la región e Israel desaparezca y para eso no hace falta sentarse en la mesa, solo tienen que coger sus bártulos y volver a su cloaca.
Equidislate #4 Equidislate *
Le ha faltado decir: Con una par de portaviones de EEUU en el fondo del mar se negocia mejor. Y oye, por mi parte y más aún después de la escuela, ojala lo consigan.
Beltenebros #6 Beltenebros
#2 Supongo que la primera línea de tu comentario es irónica.
En cuanto a la segunda línea, efectivamente Irán sabe lo que hace y también es verdad que lo que está llevando a cabo lo ha avisado en innumerables ocasiones. Esa es la diferencia entre quien miente y quien es transparente.
Beltenebros #1 Beltenebros
Donald Trump miente mucho.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 ¿Trump mintiendo? No creo...

Esto va a doler, pero si saben jugar bien sus cartas pueden hacer mucha pupa al resto del "mundo libre" jodiendo el tráfico marítimo.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Con Obama se pudo llegar a un acuerdo entre países pero claro, ahora está el loco de Trump, que dice una cosa un día y otra al siguiente.
#10 lordban
Se equivoca, le van a pegar un bombazo, y al siguiente que ocupe su puesto, y así hasta que coja el puesto alguien que negocie. Él como persona no lo hará, Irán como país sí. Así es la guerra.
